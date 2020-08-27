اليوم السابع
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الخميس، 27 أغسطس 2020 03:25 م
خالد صلاح
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إرهابيين مع بعض ولا بيصونوا اللقمة الحرام..فضائح الإعلاميين الإخوان في قطر وتركيا

الخميس، 27 أغسطس 2020 02:44 م
إرهابيين مع بعض ولا بيصونوا اللقمة الحرام..فضائح الإعلاميين الإخوان في قطر وتركيا هربانين متمولين إرهابيين مع بعض

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في حلقة جديدة من برنامج بيني وبينك الذي يقدمه حسن مجدى، يكشف فضائح جديدة عن أسرار المعركة الدائرة بين جناحي الإعلام الإخواني الإرهابي، في كل من جناحي قطر لندن، وتركيا.

ودأب إعلاميون الإخوان خلال الفترة الماضية على كشف فضائح بعضهم، والسخرية في كل جناح من الجناح الاخر علنا وعلى الهواء وهو ما أثار استغراب الكثيرين.

ويكشف حسن مجدى في هذه الحلقة أسرار هذا التراشق، وأسبابه غير المعلنة، والتي كان الكثيرون يبحثون عن إجابة لها.

ويذاع برنامج بيني وبينك، يوم الخميس من كل أسبوع، عبر تلفزيون اليوم السابع، ومنصات التواصل الاجتماع التابعة له.


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