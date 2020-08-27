إرهابيين مع بعض ولا بيصونوا اللقمة الحرام..فضائح الإعلاميين الإخوان في قطر وتركيا

في حلقة جديدة من برنامج بيني وبينك الذي يقدمه حسن مجدى، يكشف فضائح جديدة عن أسرار المعركة الدائرة بين جناحي الإعلام الإخواني الإرهابي، في كل من جناحي قطر لندن، وتركيا.

ودأب إعلاميون الإخوان خلال الفترة الماضية على كشف فضائح بعضهم، والسخرية في كل جناح من الجناح الاخر علنا وعلى الهواء وهو ما أثار استغراب الكثيرين.

ويكشف حسن مجدى في هذه الحلقة أسرار هذا التراشق، وأسبابه غير المعلنة، والتي كان الكثيرون يبحثون عن إجابة لها.

ويذاع برنامج بيني وبينك، يوم الخميس من كل أسبوع، عبر تلفزيون اليوم السابع، ومنصات التواصل الاجتماع التابعة له.