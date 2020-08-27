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إحالة 3 موظفين بوحدة محلية بالقليوبية للتحقيق بسبب حفل ذرة مشوى بالعمل (صور)

الخميس، 27 أغسطس 2020 12:07 م
إحالة 3 موظفين بوحدة محلية بالقليوبية للتحقيق بسبب حفل ذرة مشوى بالعمل (صور) حفل شواء ذرة داخل وحدة محلية بالقليوبية
القليوبية ـ إبراهيم سالم

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أعلن جمال بحري، سكرتير الوحدة المحلية بالأحراز التابعة لمركز شبين القناطر ، والقائم بأعمال رئيس الوحدة، إحالة 3 موظفين وعاملين للتحقيق بسبب حفل شواء ذرة خلال فترة العمل الرسمية داخل نطاق الوحدة المحلية، مشيرا إلى أن الموظفين كانوا ضمن العاملين المكلفين بمتابعة غرفة علميات انتخابات مجلس الشيوخ، وأثناء فترة الراحة لهم في تمام الساعة الخامسة مساء جلسوا لشواء الذرة كبديل للطعام لطول اليوم الذي يبدأ من الثامنة صباحاً وينتهي في التاسعة مساءً.

وأكد رئيس الوحدة، أنه تم إحالة العمال والموظفين للتحقيق الفوري لمجازاتهم على ارتكاب تلك الواقعة، موضحا أن الواقعة كانت بجوار سور الوحدة المحلية، مشيرا إلى أن الإرهاق الشديد والجوع الذي سيطر عليهم في ذلك اليوم كان دافعاً لارتكابهم ذلك العمل.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تداولوا صوراً لموظفي الوحدة المحلية لقرية الأحراز، التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، أثناء قيامهم بشواء الذرة داخل مقر عملهم، وأثناء أوقات العمل الرسمى، مطالبين بالتحقيق الفورى بالواقعة، دون الإفصاح عما إذا كانت الصور المتداولة حديثة أم قديمة.

 

حفل شواء ذرة داخل وحدة محلية بالقليوبية 2
 
حفل شواء ذرة داخل وحدة محلية بالقليوبية 3
 
حفل شواء ذرة داخل وحدة محلية بالقليوبية 4
 
حفل شواء ذرة داخل وحدة محلية بالقليوبية

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