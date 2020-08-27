إحالة المتهم بارتكاب جريمة ذبح أسرة كفر الدوار للنيابة للتحقيق

البحيرة - ناصر جودة

أكدت مصادر أمنية بالبحيرة ضبط المتهم بارتكاب جريمة ذبح أسرة كفر الدوار، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه بعد مواجهته بالأدلة الدامغة على ارتكاب الجريمة، ومنها مقاطع الفيديو الخاصة بالكاميرات المتواجدة بمكان الحادث .

وكانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة قد تمكنت من كشف غموض العثور على 3 جثث من أسرة واحدة داخل منزلهم بكفر الدوار.

وتوصل فريق البحث الجنائى من خلال عمليات الفحص وتفريغ الكاميرات المتواجدة بمكان الحادث أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عم المجنى عليها والذى يعمل سائقا.

وكشفت التحريات الأمنية أن المتهم كان يقوم بمساعدة المجنى عليها فى ترتيب محتويات المنزل الجديد، وأنه راودها عن نفسها فحاولت الاستغاثة بالجيران، فتوجه سريعا إلى مطبخ المنزل، واستل سكينا وذبحها وذبح طفليها التوأم حتى لا ينفضح أمره وفر هاربا.

يذكر أن اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة وطفلين مذبوحين داخل منزلهم بمنطقة قرية منشية النصر بكفر الدوار وتبين مصرع "ياسمين ع" 23 سنة وطفليها "على.ا" 3 سنوات وشقيقه "محمد"، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة، وتم فرض كردون أمنى حول المنزل، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة.