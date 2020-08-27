اليوم السابع
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إحالة العاملين بـ 10 مراكز شباب للتحقيق لتغيبعهم عن العمل

الخميس، 27 أغسطس 2020 01:48 م
إحالة العاملين بـ 10 مراكز شباب للتحقيق لتغيبعهم عن العمل الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أمر الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، بتشكيل لجنة من هاني حجاج مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية، والدكتور ناصر السيد بالإدارة، وذلك بناءاً على تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفي إطار المتابعات المستمرة لمراكز الشباب لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وخاصة فئة الشباب.

وشملت المتابعة، مركزين شباب بإدارة بنها، هما "مركز شباب عزيز وبدوي ومركز شباب السادات" والتي وجدت تمارس نشاطها، كما تابعت اللجنه مراكز "السفاينة _ كفر عابد _ كفر منصور _ كوم الأطرون _ العبادلة _ بلتان _ زاوية بلتان _ الصفا _ إمياي _ العمار الكبري" بإدارة طوخ، وتبين أن بعض المراكز مفتوحة ولا يوجد أحد من العاملين، وأيضا وجود قمامة حول الملاعب وبعض الطلائع بالملعب.

 ووجهت اللجنة على رؤساء مجالس تلك المراكز، بمراعاة النظافة وفتح المراكز وغلقها وفقا لتعليمات الوزارة، مع مراعاة تشغيل الملاعب في الأوقات المحددة، مع ضرورة اتخاذ كافه الاجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

ومن ناحيته أصدر الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، بإحاله المقصرين للشئون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية غياب غيابهم عن العمل وفتح مراكز الشباب.


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