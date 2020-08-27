إحالة أوراق المتهم بقتل طالب بإشعال النيران فى جسده بالشرقية للمفتى

الشرقية- فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، إحالة أوراق المتهم بقتل طالب بإشعال النيران بجسده بسبب مشادة كلامية مع صديقه، إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعى، وحددت المحكمة جلسة 20 سبتمبر القادم للنطق بالحكم، صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات ومحمود مجدى عبده وسكرتارية نبيل شكرى.

تعود أحداث القضية رقم 23119 لسنة 2016 جنايات مركز الزقازيق، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من، مدير إدارة البحث الجنائي، بوصول" عبد الحميد أ إ" 20 سنة طالب مقيم ميت القرشى مركز ميت غمر، ويعمل سائق توك توك، إلى المستشفى العام.مصابا بحروق من الدرجات الأولى.

وتوصلت تحريات الرائد أشرف ضيف، رئيس مباحث مركز شرطة الزقازيق، قيام " محمد ع م " 24 سنة سائق مقيم دائرة مركز الزقازيق، بارتكاب الواقعة، على خلفية مشادة كلامية بسبب أولوية التحميل، بين المجنى عليه وصديق المتهم، فقام المتهم بسكب البنزين عليه وإشعال النيران به، وتم إحالة من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت قرارها بإحالة أوراقه لفضيلة مفتى الديار المصرية.