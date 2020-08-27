إحالة أوراق المتهم بقتل صديقه بالشرقية لرفضه ممارسة الشذوذ الجنسى معه للمفتى

الشرقية - فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، إحالة أوراق المتهم بقتل صديقه بمركز الزقازيق بسبب رفضه ممارسة الشذوذ الجنسى معه، إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لاستطلاع الرأى الشرعى، وحددت المحكمة جلسة 20 سبتمبر القادم للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات ومحمود مجدى عبده وسكرتارية نبيل شكرى.

تعود أحداث القضية رقم 64063 لسنة 2014 جنايات مركز الزقازيق، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بوصول "أحمد ع ع" 28 سنة عامل إلى المستشفى العام مصابا بطعنات متفرقة بالجسد، وتبين من التحقيقات قيام صديقه "م ال م أ" 33 سنة عامل مقيم دائرة قسم ثانى الزقازيق، بارتكاب الواقعة.

وتوصلت تحريات النقيب محمود كمال، معاون مباحث مركز الزقازيق، إلى وجود علاقة شذوذ جنسى بين المتهم والمجنى عليه، ورفض الممجنى عليه استكمال الأمر، فقرر المتهم الانتقام منه مستدرجا اياه لشقته وتناول بعض الخمور وتعاطى مخدر الحشيش واصطحب اياه لغرفة النوم منهالا عليه بسكين فى مواضع متفرقة من جسده قاصدا قتله، وتم إحالة المتهم من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت قررها بإحالة اوراق المتهم لفضيلة مفتى الديار المصرية.