إجراء جراحات متعددة لحالات حرجة بمستشفيات القنايات وههيا والرمد في الزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام فريق طبى بقسم جراحة الوجة والفكين بمستشفى القنايات المركزي، برئاسة الأطباء سعيد سعدون، محمد الصياد، إجراء عملية جراحية متقدمة لإزالة أسنان متعددة مدفونة بالحاجز الأنفى والجيوب الأنفية، لحالة تبلغ من العمر 20 عاما، والمريض بحالة جيدة.

كما قام الفريق الطبى بمركز ههيا للحروق والجراحات التكميلية بمستشفى ههيا المركزي، برئاسة الأطباء محمد فريد مدرس وإستشارى التجميل بطب الأزهر وإستشارى التجميل بمركز الحروق ومدرب الزمالة المصرية بمركز الحروق، و عادل عبد العزيز إستشارى الحروق، و أحمد صالح، وأحمد نبيل، أحمد الطوخي، و محمود عادل أخصائى التخدير بإجراء جراحات ذات مهارات متقدمة منها جراحات شد البطن، وإصلاح جراحى لتشوهات خلقية لطفل من محافظة الفيوم، يبلغ من العمر عام، ولد بإصبع زائد بالقدمين، كما تم إجراء جراحة تجميل الأذن الخفاشية لطفلة تبلغ من العمر 6 أعوام، وأيضا تم إجراء عملية إستئصال المرارة لمريضة تعانى من إلتهاب حصوى مرارى مزمن.

قام الدكتور محمد حسين مدير مستشفى طب وجراحة العيون بالزقازيق ، بإجراء عملية إزالة مياه بيضاء لحالة تم تحويلها من التأمين الصحى بالشرقية، بمشاركة الفريق الطبى بالمستشفي، وذلك بعد تفعيل عمليات بمنظومة التأمين الصحى للمرة الأولى بالمستشفى .

وفى سياق متصل وإستكمالا للعمليات التى تجرى للمرضى الذين ترددوا على مركز الإحالة بالمستشفى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية صحة المراة والكشف المبكر عن أورام الثدي ، تم إجراء عدد من العمليات الجراحية بإشراف الفريق الطبى المكون من الدكتور إسماعيل بديوى مدير مركز الحروق بههيا، و حسام عبد الحليم أخصائى الجراحة العامة بالمركز، بإستئصال ورم بالثدى لحالتين من السيدات الذين ترددوا مؤخرا على المستشفي، والحالات جميعها بحالة مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية بالمستشفي، تحت إشراف مديرى المستشفيات.

واكد وكيل وزارة الصحة ، بأن المعمل الإقليمى المشترك بالزقازيق قام بإجراء فحص الحمض النووى PCR لفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" لعدد 1800 مواطن من المسافرين للخارج من أبناء محافظة الشرقية حتى الآن وذلك فى أقل من شهر، بعد إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء إجراء الفحوصات المعملية للمسافرين .

كما صرح بأن المبادرة الرئاسية لعلاج ومتابعة الأمراض المزمنة وعلاج الأمراض غير السارية، قدمت الخدمة الطبية بالعيادات الثابتة، والعيادات والقوافل المتنقلة، وتم توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج اللازم لعدد 584 مواطن بالمحافظة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، وتوزيع الأدوية بالمنازل لغير القادرين، ليصل إجمالى ما تم تقديم الخدمة الطبية، وصرف علاج الأمراض المزمنة لهم منذ بدء المبادرة إلى 32 الف 395 مواطن حتى الآن، كما تم عمل قرارات علاج وزارية على نفقة الدولة.