إجراءات وقائية محكمة بمساجد الشرقية لفتحها غدا لأداء صلاة الجمعة

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية بذلت خلال الفتره الماضية من بدايه مارس الماضى وحتى يومنا هذا، قصارى جهدها لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء بالغلق الكامل للمساجد، مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم لها، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا ومنع انتقال العدوى بين المصلين.

وتماشيا مع قرارات رئاسة الوزراء المصرية لفتح المساجد اعتباراً من غد الجمعة الموافق 28/8/2020 أمام المصلين لأداء صلاة الجمعة، أشار محافظ الشرقيه إلى التنسيق الكامل مع مديرية الأقاوف بالشرقيه والمديريات الأخرى كالصحة والزراعة والتضامن، لإجراء أعمال التطهير والتعقيم للمساجد التى سيتم السماح لها بفتح أبوابها لاستقبال المصلين لأداء صلاه الجمعه وفق الشروط والمعايير التى وضعتها وزاره الاوقاف المصريه حرصاً على صحه وسلامه جميع المواطنين من الاصابه بالامراض والفيروسات المعدية، مشيرا إلى أنه تم إجراء حملات مكثفة لنظافة وتعقيم المساجد منذ يوم الاثنين الماضى وحتى اليوم الخميس، استعدادًا لعودة صلاة الجمعة المقبلة.

ومن جانبه أكد الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية انه تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنهت مديرية الأوقاف بالشرقية استعداداتها لفتح المساجد وإقامة أول صلاة جمعة بعد انقطاع دام لأكثر من خمسة أشهر متوالية، مشيراً إلى أنه تم وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التى ستقام بها صلاة الجمعة وكذلك وضع علامات التباعد بساحة المسجد إن كان له ساحة داخل سور المسجد.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أنه تطبيقا لتعليمات وزير الأوقاف تم وضع عدد من الضوابط لعودة صلاة الجمعة للمساجد، جاء فى مقدمتها:

· الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى، وفتح المساجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقها فور إنتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة فقط وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعى، وتكون خطبة الجمعة فى حدود 10 دقائق.

· مع الالتزام أن يكون الخطيب المكلف بأداء خطبة الجمعة إماما أو مصرح له بأداء الخطبة ويمنع منعا باتا صعود غير المصرح لهم مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

· مع التشديد على عدم فتح دورات المياه حيث يأتى كل مصلى متوضئًا فى منزله، بالإضافة إلى استمرار غلق دور المناسبات، وحظر زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأى مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أنه فى حالة حدوث أى مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين مع عدم إقامة الجمعة فى المسجد الذى تحدث فيه المخالفة مرة أخرى.

يذكر أن عدد المساجد المصرح إقامة صلاه الجمعه بها فى محافظة الشرقية يصل الى 8000 مسجد ويحظر ذلك على الزوايا .