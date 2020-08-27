كييف (أ ش أ)

سجلت أوكرانيا 1974 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة فى البلاد إلى 112 ألفا و59 إصابة، وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا - وفقا لما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الخميس، بأن البلاد سجلت 39 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى ألفين و403 أشخاص.