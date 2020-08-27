وتم تأكيد أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد أمس في مدينة كييف (220) ومنطقة خاركيف (218) ومنطقة لفيف (203) ومنطقة أوديسا (185).
ويسري الحجر الصحي حاليًا في أوكرانيا وحتى 31 أغسطس الجاري.

 