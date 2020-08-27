أوقاف شمال سيناء تجهز 500 مسجد لإقامة صلاة الجمعة غدا بإجراءات وقائية

شمال سيناء ـ محمد حسين

اتخذت مديرية أوقاف شمال سيناء، استعداداتها بنحو 500 مسجد لعودة صلاة الجمعة فيها غدا بالإجراءات الاحترازية المشددة.

وقال الشيخ محمد يونس، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، فى تصريح له اليوم، إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات المقررة وفقا لضوابط وزارة الأوقاف لعودة صلاة الجمعة بالمساجد .

وأشار إلى أنه فى هذا السياق، تم تطهير وتعقيم المساجد ووضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التى تقام بها صلاة الجمعة، إذا كانت علامات التباعد التى سبق وضعها لا تغطى كامل مساحة المسجد.

وأوضح أن شمال سيناء ستشهد إقامة صلاة الجمعة فى المساجد الكبرى على مستوى المحافظة، وعددها نحو 500 مسجد موزعة بمراكز "العريش والشيخ زويد والحسنة ونخل وبئر العبد ورمانة "، وتم التأكيد على التزام المصلين بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصي، لافتا انه سيتم فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة .

وعممت مديرية اوقاف شمال سيناء تعليمات تم وضعها بكل مسجد تضمنت التأكيد على عدم فتح دورات المياه أو دور المناسبات أو زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأى مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد، وحال رصد اى مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالف أو المخالفين .

وبدورهم شارك شباب متطوعون من مراكز الشباب فى اعمال تطهير وتعقيم بمساجد بقرى مركز بئر العبد ونطاق مناطق رمانة بشمال سيناء تحت اشراف ادارات الشباب والرياضة ومتابعة إدارات الاوقاف بنطاق كل مسجد .