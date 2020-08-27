اليوم السابع
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أوقاف المنيا: عودة صلاة الجمعة فى 2500 مسجد بالقرى والنجوع

الخميس، 27 أغسطس 2020 07:00 ص
أوقاف المنيا: عودة صلاة الجمعة فى 2500 مسجد بالقرى والنجوع الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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قال الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، أن المديرية تستعد لاستقبال صلاة الجمعة بعد أن أنعم الله على مصر بتقليل الأعداد فى جائحة كورونا، لفت أن صلاة الجمعة سوف تعود فى 2500 مسجد بجميع مراكز المحافظة .

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن صلاة الجمعة سوف تعود فى المساجد بوضعها الحالى، المفروش منها سوف يبقى كما هو بينما الغير مفروش بالسجاد سوف يظل أيضا على حالته .

وأكد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تطهير وتعقيم للمساجد، وكذلك استخدام السجادة الخاصة بكل شخص منعا لانتشار فيروس كورونا 

وكانت مديرية الأوقاف استقبلت لحوم صكوك الاضاحى لتوزيعها على المواطنين وفى انتظار دفعات جديدة من صكوك الاضاحى .

ويثبت ذلك للجميع أن المال والجهد والوقت لا ولن يضيع وإنما يكلله الله بالنجاح فجميعنا فى خدمة بعضنا البعض على قلب رجل واحد خلف قيادة واحدة على أرض وطن واحد ننعم جميعاً بنعم إله واحد ( وما بكم من نعمة فمن الله ) ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) ( وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار ) صدق الله العظيم .

 


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