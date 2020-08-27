وأضاف باركيندو أن أمانة أوبك سوف تنظم ورشة العمل الثانية حول الطاقة وتكنولوجيا المعلومات يوم 21 سبتمبر المقبل – عبر تقنية الفيديو – لافتا الى أن الهدف منها هو مناقشة وتبادل المعلومات حول عدد من الموضوعات الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيا الطاقة والابتكار إضافة إلى الرقمنة في قطاع الطاقة والأمن السيبراني.

ولفت باركيندو إلى مشاركة عدد من خبراء الصناعة فى ورشة العمل من الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول الأخرى المنتجة والمستهلكة للنفط والمنظمات الدولية والشركات العالمية الرائدة.

