أمطار غزيرة تجتاح مدينة كراتشى الباكستانية

كراتشى (رويترز)

قال مسؤولو الأرصاد الجوية إن أمطارا غزيرة هطلت على كراتشى العاصمة المالية لباكستان اليوم الخميس محدثة فيضانات واسعة النطاق، حيث تجاوز هطول الأمطار الغزيرة فى أغسطس معدلات قياسية سجلت منذ 89 عاما فى المدينة.

وكان اليوم الخميس ثالث يوم تهطل فيه الأمطار الغزيرة هذا الأسبوع، حيث لقى ما لا يقل عن 13 شخصا حتفهم حسبما ذكرت وسائل الإعلام، فى حين اضطر السكان لترك منازلهم.

وعملت السلطات المحلية على نقل العائلات النازحة إلى منشآت تعليمية، فى حين نفذ الجيش عمليات إنقاذ وإغاثة.

وقال سردار سارفاراز، كبير مسؤولى الأرصاد الجوية فى البلاد، لرويترز "وفقا لبياناتنا لم تهطل الأمطار بهذا القدر مطلقا فى شهر أغسطس"، وأضاف أن تلك البيانات تعود إلى عام 1931، أى قبل 16 عاما من حصول باكستان على استقلالها عن بريطانيا.

وعبر عبد الرازق داوود، مستشار رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان لشؤون التجارة، عن تخوفه من أن هذه الأمطار قد تلحق ضررا بصادرات البلاد.

وكتب داوود على تويتر "نؤجل شحنات صادراتنا ومن ثم قد تتأثر صادراتنا لشهر أغسطس".