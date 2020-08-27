ألمانيا تمدد حظر السفر لـ150 دولة خارج الاتحاد الأوروبى حتى منتصف سبتمبر

كتبت: هناء أبو العز

مددت الحكومة الألمانية تحذير السفر للسياح بسبب وباء كورونا لأكثر من 160 دولة خارج الاتحاد الأوروبي حتى 14 سبتمبر، فيما دعا الألمان إلى عودة السياحة الشعبية لديهم إلى مصر وتونس، وأصدر وزير الخارجية هايكو ماس ، في 17 مارس تحذيرًا من السفر للسياح إلى حوالي 200 دولة في العالم، وفي يونيو تم استبعاد دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنجن الخالية من السيطرة على الحدود وكذلك بريطانيا العظمى وأندورا وموناكو وسان مارينو ودولة الفاتيكان.

وبالنسبة لأكثر من 160 دولة أخرى تم تمديد تحذير السفر في البداية حتى 31 أغسطس قبل تمديده اليوم حتى منتصف سبتمبر لحين اتخاذ قرار جديد.

ويتم إصدار تحذير السفر بغض النظر عما إذا كانت الدول مصنفة كمناطق خطر من قبل معهد روبرت كوخ، حيث يوجد حاليًا تحذير سفر لأكثر من 160 دولة، ولكن تم تصنيف أكثر بقليل من 130 دولة منها على أنها مناطق خطر، وعلى سبيل المثال ، ينطبق تحذير السفر على تايلاند لأنه لا يزال هناك حظر دخول للسائحين ، لكنها لم تعد منطقة خطر بسبب قلة عدد الإصابات.

ونظرًا للعدد المتزايد من الإصابات في أوروبا أعادت الحكومة الفيدرالية الآن تنشيط تحذير السفر للعديد من مناطق الاتحاد الأوروبي، وتشمل هذه إسبانيا باستثناء جزر الكناري وباريس وأجزاء من ساحل البحر المتوسط الفرنسي ، والعاصمة البلجيكية بروكسل والعديد من المناطق في رومانيا وبلغاريا.

ودعت العديد من وجهات العطلات الشعبية لدى الألمان مثل مصر وتونس مؤخرًا إلى رفع تحذير السفر.