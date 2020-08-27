ألمانيا تحظر تظاهرات ضد مكافحة كورونا.. والشرطة تهدد بملاحقة المخالفين

كتبت ـ هناء أبو العز

حظرت سلطات برلين الألمانية، عددًا من المظاهرات كان من المفترض تنظيمها اليوم، ضد لوائح الدولة بشأن كورونا، والتي دعت إليها مبادرة شتوتجارت للتفكير الجانبي 711، والتى أعدت تظاهرة أثارت الجدل في برلين مطلع أغسطس الجاري، واحتج فيها آلاف المشاركين على إجراءات كورونا.

وبررت الشرطة الحظر بالقول إنه من المتوقع أن ينتهك المشاركون قانون الحماية من العدوى الحالي، وعدم الالتزام بشروط التظاهر فى زمن كورونا أبرزها ارتداء الأقنعة ، مثل ما حدث فى مظاهرات 1 أغسطس .

وسجلت مبادرة شتوتجارت للتفكير الجانبي 711 مشاركة حوالي 22000 متظاهر ، وأعلنوا أن يسيروا عبر ميتي تحت شعار "التجمع من أجل الحرية" وعقد تجمع حاشد في فترة ما بعد الظهر في شارع آخر.

وبغض النظر عن الحظر ، هناك دعوات متزايدة على الإنترنت للسفر إلى برلين في عطلة نهاية الأسبوع القادمة والاحتجاج، و في بعض الحالات ، تمت المطالبة بالعنف والإطاحة السياسية.

ووفقًا لتصريحاتهم الخاصة ، فإن شرطة برلين مستعدة لمظاهرة محتملة مسموح بها ضد سياسة كورونا وكذلك للانتهاكات في مواجهة الحظر.

وقال بيان الشرطة: نحن مستعدون في حالة ما إذا كان التجمع مخالفًا للنظام، وبعد ذلك سنعاقب هذا الأمر باستمرار لأنه مسألة انتهاكات وجرائم ضد قانون التجمع.

وقال المتحدث إن الشرطة حظرت عشر مظاهرات وتجمعات من قبل مختلف مبادرات التفكير الجانبي والمتقدمين الخاصين أيام الجمعة والسبت والأحد.