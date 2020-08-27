اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أغسطس 2020 07:58 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسهم أوروبا تغلق منخفضة بفعل شركات الموارد

الخميس، 27 أغسطس 2020 06:52 م
أسهم أوروبا تغلق منخفضة بفعل شركات الموارد البورصة الأوروبية أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية منخفضة اليوم الخميس متأثرة على نحو خاص بأداء شركات الموارد، في حين لم تلق استراتيجية جديدة للنهوض بالنمو من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي احتفاء يذكر في المنطقة.

تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة، وتكبدت شركات التعدين بعض أكبر الخسائر بالنسبة المئوية في ظل انخفاض أسعار المواد الخام.

وتعاني الأسهم الأوروبية عموما مقارنة مع نظيراتها الأمريكية، حيث لامست المؤشرات في أسواق الولايات المتحدة مستويات مرتفعة جديدة بعد الإعلان عن سياسة مجلس الاحتياطي. وعلى خلاف الأسهم الأمريكية، لم تتعاف أسهم أوروبا بشكل كامل بعد من مستوياتها بالغة التدني التي سجلتها في خضم الجائحة.

وقال كونور كامبل، المحلل لدى سبريدكس، "تفتقر أوروبا إلى أسهم التكنولوجيا العملاقة التي تقود ستاندرد اند بورز 500 وناسداك. يعلمون أيضا أن مجلس الاحتياطي مستعد لعمل كل ما يلزم."

 

 

 

27 أغسطس آب (رويترز) - أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية منخفضة اليوم الخميس متأثرة على نحو خاص بأداء شركات الموارد، في حين لم تلق استراتيجية جديدة للنهوض بالنمو من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي احتفاء يذكر في المنطقة.

تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة، وتكبدت شركات التعدين بعض أكبر الخسائر بالنسبة المئوية في ظل انخفاض أسعار المواد الخام.

وتعاني الأسهم الأوروبية عموما مقارنة مع نظيراتها الأمريكية، حيث لامست المؤشرات في أسواق الولايات المتحدة مستويات مرتفعة جديدة بعد الإعلان عن سياسة مجلس الاحتياطي. وعلى خلاف الأسهم الأمريكية، لم تتعاف أسهم أوروبا بشكل كامل بعد من مستوياتها بالغة التدني التي سجلتها في خضم الجائحة.

وقال كونور كامبل، المحلل لدى سبريدكس، "تفتقر أوروبا إلى أسهم التكنولوجيا العملاقة التي تقود ستاندرد اند بورز 500 وناسداك. يعلمون أيضا أن مجلس الاحتياطي مستعد لعمل كل ما يلزم."

 

 

(إعداد أحمد إ


بورصة

أسهم

اقتصاد

أوروبا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة