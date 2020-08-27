أسعار مواد البناء اليوم.. الأسمنت يتراوح بين 700 – 750 جنيها للمستهلك

كتب أحمد حمادة

أكدت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن السوق المحلى لمواد البناء يشهد استقرارا فى معظم الأصناف على مستوى الجمهورية ، مشيرة الى انخفاض الطلب واقتصاره على المدن الجديدة و العاصمة الإدارية الجديدة نظرا لقرار الحكومة بوقف تراخيص البناء في 26 محافظة .

وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار مواد البناء مستقرة منذ أكثر من شهرين ، موضحا أن أسعار الأسمنت تتراوح بين 650 – 680 جنيها للطن تسليم أرض مصنع في حين يتراوح سعر المستهلك بين 700 – 750 .

وأضاف الزينى في تصريحات خاصة لليوم السابع أن أسعار الحديد تتراوح بين 9100 – 9500 تسليم أرض المصنع في حين يتراوح سعرها للمستهلك بين 9500 – 9950 للطن .

وأشار رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيها، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.