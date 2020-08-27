اليوم السابع
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أسعار مواد البناء اليوم.. الأسمنت يتراوح بين 700 – 750 جنيها للمستهلك

الخميس، 27 أغسطس 2020 10:45 ص
أسعار مواد البناء اليوم.. الأسمنت يتراوح بين 700 – 750 جنيها للمستهلك صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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أكدت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن السوق المحلى لمواد البناء يشهد استقرارا فى معظم الأصناف على مستوى الجمهورية ، مشيرة الى انخفاض الطلب واقتصاره على المدن الجديدة و العاصمة الإدارية الجديدة نظرا لقرار الحكومة بوقف تراخيص البناء في 26 محافظة .

وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار مواد البناء مستقرة منذ أكثر من شهرين ، موضحا أن أسعار الأسمنت تتراوح بين 650 – 680 جنيها للطن تسليم أرض مصنع في حين يتراوح سعر المستهلك بين  700 – 750 .

وأضاف الزينى في تصريحات خاصة لليوم السابع أن أسعار الحديد  تتراوح بين 9100 – 9500 تسليم أرض المصنع في حين يتراوح سعرها للمستهلك بين  9500 – 9950  للطن .

وأشار رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين  60-100 جنيها، والطوب بين 750-950  جنيها للألف طوبة.

 


أسعار مواد البناء

أسعار الحديد

أسعار الاسمنت

أسعار البطوب

أسعار الجبس

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