أسعار النفط تسجل 45.77 دولار لعقود برنت تسليم أكتوبر و 43.40 دولار للخام الأمريكي

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الخميس، 45.77 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم شهر أكتوبر مرتفعا بمقدار 13 سنتا أو ما يوازي 0.3% وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 43.40 دولار للبرميل.

وقالت وزارة الداخلية الأمريكية إن إغلاقات الآبار في خليج المكسيك خفضت إنتاج النفط البحري للولايات المتحدة بنسبة 84%، أو 1.56 مليون برميل، لليوم الثاني على التوالي

وبحسب بيانات حكومية، فإن الإعصار لورا، الذي يتجه شمالا في خليج المكسيك، خفض إنتاج الغاز الطبيعي في المنطقة بنسبة 61 %، أو 1.56 مليار قدم مكعبة وأجلت شركات الطاقة العاملين من 310 منشأة قبيل وصول الإعصار وفقا لرويترز.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية أمس ، إنها جاهزة للسحب من مخزون النفط الخام في احتياطي الطوارئ للبلاد إذا قرر الرئيس دونالد ترامب أن ذلك سيساعد شركات التكرير في التعامل مع أي أضرار ناتجة عن الإعصار لورا في المعقل البترولي بمحاذة ساحل ولايتي تكساس ولويزيانا.

وقال نائب وزير الطاقة مارك مينيزس في بيان إن الوزير دان برويليت، مستعد للمساعدة في مساعي التعافي "ويشمل ذلك احتمال إجازة استخدام الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إذا تلقى توجيهات من الرئيس ترامب."

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت سابق اليوم إن حجم النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة تراجع 1.8 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 649.47 مليون برميل.