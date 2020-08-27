أسعار الذهب تتراجع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 846 جنيها

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب تراجع في التعاملات المسائية بقيمة 7 جنيها في سوق الصاغة، إذ هبط الذهب من 853 إلي 846 جنيها للجرام في الصاغة، على خلفية هبوط أوقية الذهب من 1940 إلي 1922 دولار الآن.

أسعار الذهب بعد الهبوط:

عيار 18 : 725.15 جنيه.

عيار 21 : 846 جنيها.

عيار 24 : 966.85 جنيه.

الجنيه الذهب : 6768 جنيها.

السعر العالمي : 1922 دولار.

وفتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الخميس بعد أن كشف جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي عن استراتيجية جديدة لاستعادة التوظيف الكامل بالولايات المتحدة ورفع التضخم مجددا إلى مستويات أفضل لسلامة الاقتصاد.

صعد المؤشر داو جونز الصناعي 52.15 نقطة بما يعادل 0.18 % ليصل إلى 28384.07 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 6.41 نقطة أو 0.18 % مسجلا 3485.14 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 23.14 نقطة أو 0.20 بالمئة إلى 11688.20 نقطة.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، نزلت الفضة 1.5% إلى 27.12 دولار للأوقية وانخفض البلاديوم 1.1% إلى 2172.93 دولار وتراجع البلاتين 0.2% إلى 926.59 دولار للأوقية.

وكان سعر الذهب ارتفع صباحا بقيمة 13 جنيها، لكن هبوط سعر الذهب عالميا الآن إلي 1922 دولارا انعكس على أسعار الذهب في سوق الصاغة لتسجل 846 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.