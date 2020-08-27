أسعار الخضروات اليوم .. انخفاض سعر البطاطس إلى 1.5 جنيه

كتب أحمد حمادة

أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الخضروات داخل سوق العبور تشهد استقرارا، مشددة على أن السوق يشهد زيادة في المعروض، بفضل زيادة الإنتاج المحلى بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الحكومة فى قطاع الإصلاح الزراعى .

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الخضروات داخل سوق العبور مستقرة نسبيا منذ انتهاء عيد الأضحى وذلك في ظل زيادة المعروض من جميع الأصناف، موضحا أن أسعار الطماطم تتراوح بين 1.75 – 3.5 جنيها، وانخفاض البطاطس لتتراوح بين 1.5– 3 جنيهات، مقابل 2 – 3 جنيهات.

وأشار النجيب في تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن البصل انخفض ليتراوح بين 1.5– 3.5 مقابل 2 – 4 جنيهات، والكوسة تتراوح بين 4 – 6 جنيهات، بينما سجلت الفاصوليا 27 – 35 جنيها بينما سجلت أسعار الباذنجان بجميع أصنافه 1 – 2.5 جنيها، وسجل الفلفل الرومى البلدى 2 – 3.5 جنيه، فيما سجل الفلفل الرومى الصوب 3 – 5.5 جنيه، والفلفل الحامى 1.5 – 3 جنيهات .

وأضاف النجيب أن أسعار الخيار البلدى تتراوح بين 3 – 5 جنيهات، والخيار الصوب 4 – 6 جنيهات، فيما سجلت البامية 12 – 18 جنيها فيما تراوح سعر الثوم 20 – 30 جنيها .

تواصل اللجان الفنية بوزارة الزراعة، حملاتها على زراعات الخضر وتكثيف برامجها التوعوية لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق، خاصة أن الخضروات سلع استهلاكية يومية أساسية منها "البطاطس، الكوسة، والباذنجان، ولوبيا، قرنبيط، والبطيخ، والكنتالوب، والبامية، والملوخية، والخيار المكشوف، وسط متابعة لرصد أى حالة مرضية للنبات، ومواجهة المناخ المتغير.

وأكد الدكتور علاء البحراوى، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه بالتنسيق مع مديريات الزراعة، هناك لجان فنية على زراعات الخضر ومواجهة المناخ المتغير لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق خاصة أن الخضروات كسلع استهلاكية أساسية خاصة "البطاطس الصيفى، الكوسة، والباذنجان، والفاصوليا، ولوبيا، الكرنب صيفى مبكر، قرنبيط، والبطيخ، والكنتالوب، والملوخية، والخيار المكشوف.