أخ يقتل شقيقه بسكين أمام والدتهما بعد مشاجرة بينهما فى قرية مليج بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

شهدت قرية مليج، التابعة لمركز شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، واقعة مقتل شقيق على يد شقيقه بعد مشاجرة بينهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقى الرائد محمد مغربى، رئيس مباحث مركز شبين الكوم يفيد ببلاغ من أهالى قرية مليج التابعة للمركز بنشوب مشاجرة بين شقيقين بالقرية ومقتل أحدهما على يد الآخر.

على الفور انتقلت قوات المباحث برئاسة الرائد محمد مغربى، والنقيب محمد أبو العطا معاون مباحث المركز، وتبين العثور على جثة "ابراهيم ف" 42 سنة، عامل، تم نقل الجثة إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى.

وبتكثيف التحريات تبين أن المتهم بالواقعة، هو شقيق المتوفى، وهو "محمد ف" 40 سنة، حيث وقعت بينه وبين شقيقه القتيل ووالدته مشادة تطور إلى طعن الأول لشقيقه بسكين أودت بحياته.

وتمكنت وحدة مباحث المركز من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.