أخبار المحافظات اليوم.. ولادة طفل بـ"عين واحدة" فى الأقصر

فريق المحافظات

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الخميس، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

ولادة طفل بـ"عين واحدة" فى الأقصر ضمن 6 حالات خلال 500 عام بالعالم

واحدة من الحالات النادرة لولادة الأطفال بعيويب جنينية فى التكوين شهدتها محافظة الأقصر، حيث خرج طفل من رحم والدته بعد7 شهور حمل بعين واحدة وعيوب خلقية بالمخ والقلب والرئة، وشهدت مستشفى أرمنت غرب محافظة الأقصر، وفاة طفل ولد مصابا بعيوب خلقية في المخ والقلب والرئة، وبعين واحدة، وهو ما فسره الطبيب بأنه عيب جنينى فى التكوين.



حيث قال الدكتور محمد عز الدين، أخصائي نساء وتوليد ورئيس قسم النساء في مستشفى أرمنت، أن حالة الطفل النادرة من المعروف طبياً أنه لا يستطيع أن يعيش أكثر من 24 ساعة بعد ولادته بتلك العيوب الخلقية، وهو ما حدث حيث توفى بعد ولادته بفترة قليلة . المولود له حدقتان في تجويف واحد للعين.. وعيب خلقى بالمخ والقلب وتوفى بعد 45 دقيقة من الولادة.. رئيس قسم النساء يؤكد: عيب جينى لأسباب وراثية.

مساجد المحافظات تنهى إجراءات التعقيم لعودة صلاة الجمعة بعد شهور أزمة كورونا

تشهد مختلف مساجد الجمهورية حملات تطهير وتعقيم، وذلك تمهيداً لعودة فتح المساجد فى وقت صلاة الجمعة لأول مرة منذ شهور عقب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بمصر والعالم أجمع، وذلك لمنع التجمعات وحماية المواطنين من التزاحم خلال وقت صلاة الجمعة.



حيث أكدت وزارة الأوقاف استمرار الحملة الواسعة لنظافة وتعقيم المساجد على مستوى الجمهورية، استعدادا لصلاة الجمعة المقبلة، وشددت وزارة الأوقاف على مراعاة الواقع والحال، فالأصل في صلاة الجمعة هو الوجوب، لكن في وقت النوازل لو صلى كبار السن والمرضى في بيوتهم فلا حرج عليهم ، ليس هذا فقط بل من صلى الجمعة في بيته ظهرًا تخوفًا أو تحوطًا، أو أراد بنيته أن يؤثر الآخرين على نفسه، أو من أجل عدم المشاركة حتى لا يكون سببًا في التزاحم فلا حرج عليه. حيث يتم فتح الجوامع المعين بها أئمة وخطباء فقط.. ووكيل كفر الشيخ يلقى خطبة الجمعة من مسجد الدسوقى ويحذر المخالفين.

كشف غموض حادث مذبحة كفر الدوار



تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من كشف غموض العثور على جثث 3 من أسرة واحدة داخل منزلهم بكفر الدوار وتوصل فريق البحث الجنائى من خلال عمليات الفحص وتفريغ الكاميرات المتواجدة بمكان الحادث، أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عم المجنى عليها والذى يعمل سائقا . حيث تم القبض على المتهم بقتل الأم وطفليها.. التحريات تكشف: كان يساعدها فى أعمال المنزل وراودها عن نفسها.. الضحية منعته فقتلها وطفليها خوفا من الفضيحة.

حبس المتهم بارتكاب مذبحة أسرة كفر الدوار بعد اعترافه تفصيليا بجريمته 4 أيام



قرر المستشار عماد الجندى المحامى العام لنيابات شمال دمنهور، حبس "ع. ى.ع" المتهم بارتكاب مذبحة كفر الدوار، التى راح ضحيتها ربة منزل وطفليها التوأم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، التى تجريها النيابة العامة برئاسة المستشار حسام السقا مدير نيابة قسم كفر الدوار.

إحالة أوراق المتهم بقتل صديقه بالشرقية لرفضه ممارسة الشذوذ الجنسى معه للمفتى



المستشار سلامة جاب الله رئيس محكمة جنايات الزقازيق

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، إحالة أوراق المتهم بقتل صديقه بمركز الزقازيق بسبب رفضه ممارسة الشذوذ الجنسى معه، إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لاستطلاع الرأى الشرعى، وحددت المحكمة جلسة 20 سبتمبر القادم للنطق بالحكم.

مسن الإسكندرية يعيش فى الشارع منذ 15 يوما بعد غدر أشقائه



داخل شارع النصر، بمنطقة المنشية، فى محافظة الإسكندرية، يعيش الحاج مصطفى على الرصيف، يجلس على كرسيه المتحرك، يتأمل فى المارة، وينظر إلى السماء لمناجاة ربه، بعد مروره بأزمات عديدة، يسمع الأذان يصلى وهو فى مكانه ويحمد الله على ما ابتلاه، تتحدث معه تجده رجلا مثقفا راضيا بقضاء الله وقدره، ولكن غدر الزمان أصابه بمصائب عديدة. ترك دار المسنين لسوء المعاملة.. مصاب بجلطات فى القدم وعاجز عن الحركة.. ويؤكد: أمنيتى سكن ومصدر رزق.

أيقونة التحدى.. محمد يهزم ضمور العضلات ويحصل على امتياز بكلية حقوق الزقازيق



يستحق بجدارة لقب أيقونة التحدي إنه الطالب محمد عمر خيري الذى حل ضمن أوائل دفعة 2020 لكلية الحقوق جامعة الزقازيق، لحصوله على تقدير عام ممتاز بمجموع 95% وقد أكد الطالب المتفوق المصاب بضمور العضلات ، والذي سبق و حصل على الطالب المثالي بالكلية، أن مشواره كان مليئا بالصعوبات لكن إيمانه بالله ودعم أسرته كانا دائما كانوا الحافز للتفوق، واستكمال طريقة في الحصول على درجتي الماجستير و الدكتوراه . حصل على التكريم من الرئيس السيسى في مؤتمر شباب الجامعات.. رفض دخول امتحانات الدمج.. وخاض امتحانات الثانوية كأى طالب عادى.

"يارا" الأولى على تجارة الزقازيق تقدم نموذجا مشرفا لكفاح ذوى الهمم

"الإعاقة ليست إعاقة جسد بل إعاقة عقل وأى إنسان يقدر يوصل لحلمه بالإصرار والتحدى مفيش حاجة اسمها مستحيل"، بهذه الكلمات بدأت " يارا نبيل" الحاصلة على المركز الأول بكلية تجارة جامعة الزقازيق هذا العام ، بمجموع 1046 بنسبة 96.85% قصتها لـ"اليوم السابع".



وقالت يارا: اسمى يارا نبيل 22 سنة مقيمة قرية كفر بدران مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأنا أكبر أشقائى الثلاثة، وكنت بمشى زى الأطفال لحد الصف الخامس الإبتدائي، بدأت حركتى تقل واكتشفت أسرتى إصابتى بمرض وراثى ينتج عنه ضمور فى العضلات وظهر بالتدريج وتسبب فى إصابتى بعجز كلى، وهذا إرادة الله، وبعد فترة أصيب شقيقى" محمد" بنفس المرض فقد القدرة على الحركة. حصلت على تقدير امتياز وتحلم بسيارة مجهزة للذهاب للكلية.. وتؤكد :والدى مات من الصغر وأمى تكفلت بى.. وواجهت صعوبات وبالإصرار والتحدى حققت حلمى.

وزير الرياضة يكشف لـ"اليوم السابع" خطة محاربة الأفكار المتطرفة

كشف الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن خطة الوزارة لمحاربة ومواجهة الأفكار المتطرفة للجماعات الإرهابية، وكيفية منعهم من تجنيد الأطفال واستغلالهم في أعمال العنف وزرع الفكر المتطرف فيهم، من خلال مراكز الشباب في أنحاء مصر.