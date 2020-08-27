أخبار البورصة اليوم الخميس 27-8-2020

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 27-8-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقي بقيمة 1.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 630.520 مليار جنيه.

إيقاف تداول 22 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 22 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم البويات والصناعات الكيماوية-باكين، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، جنوب الوادي للأسمنت، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، العربية للمحابس، ايديتا للصناعات الغذائية، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، القاهرة للإسكان والتعمير، الأهلي للتنمية والاستثمار، المهندس للتأمين، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، أصول للوساطة في الأوراق المالية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الكابلات الكهربائية المصرية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، مستشفى النزهة الدولي، الدلتا للتأمين، العامة لصناعة الورق-راكتا.

البورصة تربح 1.7 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقي بقيمة 1.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 630.520 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 587.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 50.6 ألف عملية لعدد 179 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.21% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.89%، والعرب على 4.9% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 21.49% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.50%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 3.6 مليون جنيه، 28.3 مليون جنيه، 17.3 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بقيمة 24.1 مليون جنيه، 26.9 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 11462 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 2038 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 13387 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 4384 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 1820 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 2731 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.21% ليغلق عند مستوى 898 نقطة.

وصعدت أسهم 98 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 65 شركة، ولم تتغير مستويات 16 شركة.

شركة الكرمة

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 130 لسنة 2020، بإلغاء ترخيص شركة الكرمة للسمسرة في الأوراق المالية، وذلك إعمالاً لأحكام المادة 30 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

تعاملات الداخليين

سيطرت عمليات البيع على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، راية القابضة للاستثمارات المالية، 375.2 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركات آسيك للتعدين-اسكوم، شركة النصر للأعمال المدنية، شركة العبوات الطبية، التعمير والاستشارات الهندسية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 910 ألف سهم، 7700 سهم، 2.4 مليون سهم، 1.1 مليون سهم، 146.1 ألف سهم، 1.6 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي التعمير والاستشارات الهندسية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 1.1 مليون سهم، 2.5 مليون سهم، على التوالي.

مدينة نصر للإسكان

أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، توقيع عقد تمويل مشترك طويل الأجل لمدة 7 سنوات بقيمة 1.1 مليار جنيه مع البنك التجاري الدولي-مصر، وقاد التجاري الدولي بصفته المرتب الرئيسي ومسوق التمويل ووكيل التسهيل تحالفاً مصرفياً يضم 3 بنوك أخرى لتوفير التمويل حيث ضم كلا من الاستثمار العربي والمصري الخليجي والمصرف المتحد، وتم منح التسهيل بغرض خصم جزء من الأوراق التجارية للشركة بسعر عائد تنافسي.

القاهرة للاستثمار

قالت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، رداً على القرار الصادر من جهاز حماية المستهلك بشأن إلزام مقدمي الخدمات التعليمية بكافة أنواعها ممن يقدمون خدمة النقل لطلاب برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسي 2019/2020، وخضم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسي 2020/2021، فأن الشركة قد سبق أن بادرت إلى اتخاذ إجراءات مسبقة في هذا الخصوص قبل صدور القرار، حيث لم يتم إدراج ما يعادل نسبة تصل إلى 21% من إجمالي إيرادات هذه الخدمة، وترحيلها كإيرادات مقدمة عن العام الدراسي القادم 2020/2021 ويسرى ذلك على جميع المدارس المملوكة للشركة أو الشركات التابعة للمجموعة وكذلك جامعة بدر، وبناءً عليه فإن الأثر المالي لصدور القرار سيكون ضئيلاً جداً على نتائج أعمال الشركة وإيراداتها عن العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 أغسطس لعام 2020، وذلك نظراً لسابقة معالجته من قبل الشركة.