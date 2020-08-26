960 طالب سجلوا رغباتهم فى تنسيق المرحلة الأولى بجامعة بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأربعاء، مواصلة استقبال معامل التنسيق الإلكترونى بالجامعة لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمى والأدبى لليوم الخامس على التوالى، وذلك لإجراء التنسيق الإلكترونى بالمرحلة الأولى للعام الدراسى الجديد 2020/2021، والتى شهدت إقبالًا ملحوظًا من الطلاب، حيث بلغ عددهم 960 طالب بمعامل كليتى الإعلام والحاسبات والذكاء الاصطناعى ومعمل فاصل 7بكلية التجارة وذلك بناء على تعليمات وزارة التعليم العالى التى أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2020، لتسجيل رغبات التحاقهم بالكليات المختلفة.

وأشار رئيس الجامعة فى بيان له إلى أنه تيسيراً على الطلاب لتسجيل رغباتهم وتوجيههم، والرد على استفساراتهم من قبل أخصائيين مؤهلين بقطاع شؤون الطلاب بجامعة بنى سويف؛ وفرت الجامعة معامل متطورة للحاسب الآلى علما بأن القوة الاستيعابية للمعامل تبلغ 130 جهاز حاسب آلى ويتواجد بها موظفين وفنيين مختصين لتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة للطلاب الجدد فى حال طلبهم.

يذكر أن رئيس جامعة بنى سويف قد وجه بضرورة قيام الطلاب المترددين على المعامل الجامعية بالالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية بارتداء الماسك الطبي، مع إتباع الإجراءات الوقائية المقررة من حيث مراعاة التباعد بين الطلاب والآليات الخاصة فى التعامل مع الأجهزة بالمعامل حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب فى ظل جائحة كورونا.

التنسيق الالكترونى للطلاب بجامعة بنى سويف

التنسيق الالكترونى للطلاب بجامعة بنى سويف