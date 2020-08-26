اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أغسطس 2020 05:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

960 طالب سجلوا رغباتهم فى تنسيق المرحلة الأولى بجامعة بنى سويف

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 04:24 م
960 طالب سجلوا رغباتهم فى تنسيق المرحلة الأولى بجامعة بنى سويف التنسيق الالكترونى للطلاب بجامعة بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأربعاء، مواصلة استقبال معامل التنسيق الإلكترونى بالجامعة لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمى والأدبى لليوم الخامس على التوالى، وذلك لإجراء التنسيق الإلكترونى بالمرحلة الأولى للعام الدراسى الجديد 2020/2021، والتى شهدت إقبالًا ملحوظًا من الطلاب، حيث بلغ عددهم 960 طالب بمعامل كليتى الإعلام والحاسبات والذكاء الاصطناعى ومعمل فاصل 7بكلية التجارة وذلك بناء على تعليمات وزارة التعليم العالى التى أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2020، لتسجيل رغبات التحاقهم بالكليات المختلفة.

وأشار رئيس الجامعة فى بيان له إلى أنه تيسيراً على الطلاب لتسجيل رغباتهم وتوجيههم، والرد على استفساراتهم من قبل أخصائيين مؤهلين بقطاع شؤون الطلاب بجامعة بنى سويف؛ وفرت الجامعة معامل متطورة للحاسب الآلى علما بأن القوة الاستيعابية للمعامل تبلغ 130 جهاز حاسب آلى ويتواجد بها موظفين وفنيين مختصين لتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة للطلاب الجدد فى حال طلبهم.

يذكر أن رئيس جامعة بنى سويف قد وجه بضرورة قيام الطلاب المترددين على المعامل الجامعية بالالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية بارتداء الماسك الطبي، مع إتباع الإجراءات الوقائية المقررة من حيث مراعاة التباعد بين الطلاب والآليات الخاصة فى التعامل مع الأجهزة بالمعامل حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب فى ظل جائحة كورونا.

 

1
التنسيق الالكترونى للطلاب بجامعة بنى سويف

 

2
التنسيق الالكترونى للطلاب بجامعة بنى سويف

 


بنى سويف

جامعة بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار مصرية

تنسيق الطلاب

طلاب الثانوية العامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة بنى سويف يناقش تفاصيل إعلان مشروعات شباب الباحثين مع مركز التطوير

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 03:03 م

رئيس جامعة بنى سويف يكشف تفاصيل مركز التأهيل الطبى للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 02:23 م

جامعة بنى سويف : تدشين مجمع مركزى للمكتبات بالحرم الجامعى الثانى بشرق النيل

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 01:44 م

جامعة بنى سويف تدخل السوق المحلى بثلاث عشرة وحدة إنتاجية.. افتتاح أول ثلاثة لإنتاج العسل والمنظفات والشتلات.. ورئيس الجامعة: نسعى لربط التعليم الجامعى بحاجات المجتمع وتلبية احتياجات الجمهور بأسعار مناسبة

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 05:00 ص

رئيس جامعة بنى سويف يتفقد توقيع العاملين للاطمئنان على انضباط العمل الإدارى

الإثنين، 24 أغسطس 2020 08:14 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة