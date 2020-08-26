5 سبتمبر أولى جلسات محاكمة سيدة وعشيقها قتلا الزوج ليخلو لهما الجو بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

تنظر محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى الخامس من سبتمبر القادم، أولى جلسات محاكمة زوجة وعشيقها لقتلهما الزوج بقرية الحلوات مركز الإبراهيمية، لكى يخلو لهما الجو للمارسة علاقتهما المحرمة.

تعود أحداث القضية ليوم 20 أبريل 2020، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من الأهالى بالعثور على " السيد ج" 35 سنة فران، مقيم قرية الحلوات، دائرة مركز الإبراهيمية غارقا فى دماءه بمنطقة زراعية بأطراف القرية، وتم نقله إلى مستشفى الزقازيق الجامعى فى حالة حرجة، وتوفى بعد 48 ساعة متأثرا بإصابته بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة .

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائى بمركز شرطة الإبراهيمية، التى قام بها الرائد أحمد غالب، رئيس المباحث ومعاونيه، برئاسة العقيد أسامة ربيع، مفتش مباحث المركز، إلى قيام " إسلام م" مقيم عزبة تابعة لقرية الخضيرى مركز ههيا، بإرتكاب الواقعة، بتحريض من زوجة المجنى عليه " ص" 28 سنة ربة منزل، حيث نشبت بينهما علاقة محرمة، وأستغل المتهم تواجد المجنى عليه للعمل فى الفرن أكثر من 10 ساعات متواصلة، وكان يتردد على مسكنه، وأتفق مع زوجته على التخلص منه لكى يحلو لهما الجو، وتبين من التحقيقات أثناء عودة المجنى عليه من عمله فى ساعات متأخرة، إنتظره فى الطريق المتهم وتعدى عليه بالضرب بخشبة، ولاذا بالفرار، تمكن فريق البحث الجنائى من القبض على الزوجة وعشيقها.

وقررت نيابة الإبراهيمية العامة، برئاسة معتز زهان، مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد خفاجى المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار، للتشريح لبيان سبب الوفاة والأداة المستخدمة فى الجريمة، وحبس المتهمان وإحالتهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة بتهمة التحريض والقتل العمد.