4057 مسجدا لأداء صلاة الجمعة مع الالتزام بالإجراءات الوقائية بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية أن عدد المساجد التى تستقبل المصلين لإقامة شعائر صلاة الجمعة 4057 مسجدا فى المرحلة الأولى من إجمالى 5592 مسجدا حكوميا وأهليا بنطاق المحافظة، مشدداً على الالتزام بالضوابط الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

مشيراً إلى أن المديرية شنت حملة واسعة النطاق لتعقيم المساجد وتطهيرها ووضع علامات التباعد استعداداً لاستقبال إقامة صلاة الجمعة، مؤكداً عدم فتح دورات المياه وعدم السماح بإقامة صلاة الجنائز أوعقد القران أو أى تجمعات داخل المساجد وعدم فتح الأضرحة والمقامات وغلق جميع الأبواب المؤدية إليها، وتمنع صلاة الجمعة فى الزوايا التى توجد بجوار المساجد على بعد أقل من 100 متر، كما يمنع إقامة الصلاة خارج محيط المسجد إلا فى وجود ساحة لا تعوق حالة المرور.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف على أئمة المساجد بالتنبيه على المصلين بالالتزام بالتعليمات ولبس الكمامة، وإحضار المصلاة الشخصية، والالتزام بالتباعد.

فيما ناشد محافظ المنوفية المواطنين باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بشروط وزارة الأوقاف المصرية لفتح المساجد للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بشأن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء باتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك لعودة الحياة لطبيعتها لكافة الأنشطة داخل البلاد وعودة إقامة شعيرة الجمعة.