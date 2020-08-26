144 مقترحا بأكاديمية البحث العلمى لتنفيذ استراتيجية التعليم العالى ما بعد كورونا

كتب محمد صبحى

أصدرت المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا فى أكاديمية البحث العلمى بيان منذ قليل، عن مؤشر البحث العلمى لشهر أغسطس 2020، حيث تم تقديم 144 مقترح بحثي تم تقديمه لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ضمن تنفيذ المرحلة الأولى للخطة التنفيذية لاستراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى التى أعدتها الأكاديمية عن أولويات واستعدادات البحث العلمى لمرحلة ما بعد كورونا (2020-2021).

وقال البيان إن المقترحات تضمنت 40 مقترح بحثى فى قطاع التعليم، 14 مقترح بحثى فى قطاع الصحة والدواء، 64 مقترح بحثى فى قطاع الزراعة والغذاء، 14مقترح بحثى فى قطاع الصناعـة و 12مقترح بحثى فى قطاع الطاقة.

وتعد المشروعات المعلن عنها مشروعات قومية تحتاج فرق بحثية قوية ومتكاملة وملتزمة وترغب فى تحقيق إنجاز فعلي على أرض الواقع ومؤسسات متعاونة ومتكاملة وداعمة وتعاون وثيق وحقيقى بين مؤسسات البحث العلمى والصناعة والقطاع الخاص وتنفيذ فورى أو فى أقصر وقت ممكن.

ويعد مؤشر البحث العلمى الشهرى: هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا شهرياً.