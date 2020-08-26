13 معملا بجامعة عين شمس تستقبل طلاب التنسيق آخر أيام المرحلة الأولى

كتب محمود راغب

فتحت جامعة عين شمس أبوابها لاستقبال طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بمعامل التنسيق الإلكترونى المميزة بالجامعة وكلياتها المختلفة لمساعدتهم فى ترتيب رغباتهم بمراحل تزامنا مع انطلاق آخر أيام المرحلة الأولى للتنسيق.



وأكدت جامعة عين شمس، أن الجامعة حرصت على توفير كافة التجهيزات والاستعدادات لاستقبال أعمال التنسيق حتى نهاية أكتوبر المقبل.



وحرص قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة على الاستعداد لاستقبال مارثون تنسيق الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية والشهادات الفنية للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2020/2021م من خلال عدد 13 معمل في خمس كليات هم : (الاداب – الحاسبات) بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) وبكلية الهندسة في (عبده باشا بالعباسية) وبكلية البنات (بمصر الجديدة – الميرغني) وبكلية الزراعة بشبرا الخيمة.



وأكدت جامعة عين شمس، أن هذه المعامل مجهزة تماما لاستقبال أبنائنا طلاب الثانوية العامة لاتاحة تسجيل رغباتهم الكترونيا من خلال موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.egypt.gov.eg وذلك وفقا لمراحل التنسيق المختلفة (الأولى – الثانية – الثالثة – مراحل تقليل الاغتراب ......الخ) التي يصدر بها بيان صحفي من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .



وكانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى اعتمدت انطلاق المرحلة لتنسيق 2020، وذلك لطلاب الدور الاول الحاصلين على الثانوية العامة ، حيث انطلقت المرحلة الأولى السبت 22 اغسطس ولمدة 5 أيام وتنتهى يوم 26 اغسطس لتسجيل ؤغبات الطلاب .



وقررت وزارة التعليم العالي، أن الحد الأدنى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر، أي بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40%، والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90%.





