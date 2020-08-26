اليوم السابع
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وكيل صحة الغربية يتابع سير العمل بمستشفى صدر المحلة.. صور

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 09:35 ص
وكيل صحة الغربية يتابع سير العمل بمستشفى صدر المحلة.. صور وكيل وزارة الصحة بالغربية خلال زيارة مستشفى صدر المحلة
الغربية - مصطفى عادل

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تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، واللجنة المرافقة له مستشفى صدر المحلة، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة والمكثفة على منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الغربيه تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.  

وتفقدت اللجنة الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الإستقبال والطوارئ، والتأكد من إرتداء الفريق الطبى للواقيات الشخصية، أثناء التعامل مع المرضي، واتباع سياسات مكافحة العدوي، لحماية الفريق الطبى والمرضى المترددين على المستشفي، كما قامت بمناظرة السجلات الطبية الخاصة بالمرضى المتوفين في شهر أغسطس وصغار السن وإرسال تقارير مفسرة للوزارة، وسرعة الانتهاء بما يتم تجديده بمحطة الأكسجين الجديدة والترميمات بالأقسام الداخلى وأطفال والعمليات والعزل.

رافقه وكيل وزارة الصحة بالغربية فى الجولة اللواء ممدوح هجرس، رئيس الادارة المركزية بالمحافظة، والدكتورة مروة الششتاوي، مدير ادارة الامراض الصدرية، والدكتورة رشا حمودة، مفتش الطب العلاجي، والدكتور محمد حيدر مدير مستشفي صدر المحلة.

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زيارة وكيل صحة الغربية لمستشفى صدر المحلة

 

 
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زيارة وكيل صحة الغربية لمستشفى صدر المحلة

 

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زيارة وكيل صحة الغربية لمستشفى صدر المحلة

 

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زيارة وكيل صحة الغربية لمستشفى صدر المحلة

 

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زيارة وكيل صحة الغربية لمستشفى صدر المحلة

 

 

 


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