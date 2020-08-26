وكالة إيطاليا: عودة إصابات كورونا للانخفاض بعد أيام من الارتفاع يولد أمل جديد

كتبت فاطمة شوقى

قالت وكالة "أنسا" الإيطالية إن إصابات كورونا تعود للانخفاض مجددا بعد أيام من الارتفاع المستمر، وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم تسجيل 4 وفيات جديدة جراء وباء "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما تراجعت للمرة الأولى منذ أيام الإصابات اليومية بالفيروس، حيث بلغت 953 حالة، بعد تسجيل 1210 إصابة مساء الأحد الماضى، قائلة إن هذا الانخفاض يمنح أملا كبيرا فى الانتهاء من فيروس كورونا بعد أن انخفضت قوته على المصابين.

وذكرت وزارة الصحة، فى تقرير لها أن إجمالي الوفيات في إيطاليا جراء الجائحة ارتفع إلى 35 ألفا و441 شخصا، فيما وصل العدد التراكمي للذين أصيبوا بالفيروس، أى مجموع الحالات النشطة والمتوفين والمتعافين منذ تفشي وباء كورونا في فبراير الماضي، إلى 260 ألفا و298 شخصا، تماثل 205 آلاف و662 منهم للشفاء، بينما يبلغ اليوم مجموع الحالات الإيجابية المؤكدة النشطة 19 ألفا و195 حالة.

قال البروفيسور ماسيمو جالى، المختص في الأمراض المعدية في إيطاليا، إنه لا يمكن مقارنة الموجة الجديدة لانتشار فيروس كورونا في إيطاليا مع ذروة الوباء التي شهدتها البلاد بين شهري مارس وأبريل الماضيين، وأوضح جالى، الذى يرأس قسم الأمراض المعدية في جامعة ميلانو - في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية - أنه "بالمقارنة مع الموجة الأولى الكبرى من المرض، لدينا معدل منخفض فيما يتعلق بالحالات التي تدخل المستشفيات، ولا توجد حالات خطيرة كثيرة بين الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، كما كان في الشهور السابقة".

وأشار إلى أن الإصابات بالمرض حاليا، تسجل بشكل رئيسي بين جيل الشباب، الذين نادرا ما يعانون من حالات مرضية خطيرة، وهم أكثر من يجرون اختبار الكشف عن الإصابة بكوفيد-19.