وفد المالية يشيد بأداء مركز دير مواس التكنولوجى فى إنهاء طلبات التصالح

المنيا-حسن عبد الغفار

قال طه داود نائب رئيس مركز ديرمواس فى جنوب المنيا، إن وفد من وزارة المالية أشاد بأداء المركز التكنولوجى ودوره فى إنهاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء، وتحقيق أعلى مستهدف مع الالتزام بالشفافية والنزاهة.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم مع رؤساء القرى وأعضاء التفتيش الإدارى لمناقشة أليات الإسراع فى إنهاء إجراءات التصالح، وحث المواطنين على سرعة التقدم بطلبات دفع الجدية، منعا لتعرض منازلهم للإزالة، حيث تابع نائب رئيس المركز ملفات الإزالات والإشغالات والنظافة والبيئه وعدد من الملفات الأخرى ووجه بتحسين مستوى الخدمات.

أوضح داود، أن اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا أصدر قرارا فى وقت سابق بتشكيل فريق للمتابعة الميدانية بدائرة المركز، يضم أعضاء التفتيش المالى والإدارى للمتابعة الميدانية ورفع تقارير دورية، منوها أن هناك آليات تم وضعها للتقييم لكافة القيادات وجارى تفعيلها، مشدد على أن المعيار هو الإنجاز ورفع مستوى الخدمات وتحصيل مستحقات الدولة والوصول بمخالفات البناء إلى أدنى مستوى.