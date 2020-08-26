اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أغسطس 2020 05:00 م
خالد صلاح
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وفاة مرشح لانتخابات مجلس الشيوخ وآخر يجرى جراحة دقيقة فى أسيوط

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 04:00 م
وفاة مرشح لانتخابات مجلس الشيوخ وآخر يجرى جراحة دقيقة فى أسيوط الدكتور ناصف شاكر الأستاذ بجامعة أسيوط
أسيوط - فريق المحافظات

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توفى الدكتور ناصف شاكر الأستاذ بجامعة أسيوط والمرشح فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، والذى خرج من السباق بعد عدم دخوله جولة الإعادة بعد أن حصل على 17 ألفا و734 صوتا بانتخابات الشيوخ التى أجريت قبل أيام، حيث فوجئ أنصار وأهل الدكتور ناصف شاكر بخبر وفاته على مواقع السوشيال ميديا خاصة موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

 

وفى سياق آخر، أجرى العقيد محمد عبد السلام المرشح لعضوية مجلس الشيوخ عن دائرة أسيوط عن حزب الوفد، جراحة بالقلب، وذلك بعد انتهاء جولة الانتخابات الأولى، ويرقد الآن بأحد المستشفيات بعد إجراء العملية.

 

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