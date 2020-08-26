وفاة مرشح لانتخابات مجلس الشيوخ وآخر يجرى جراحة دقيقة فى أسيوط

توفى الدكتور ناصف شاكر الأستاذ بجامعة أسيوط والمرشح فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، والذى خرج من السباق بعد عدم دخوله جولة الإعادة بعد أن حصل على 17 ألفا و734 صوتا بانتخابات الشيوخ التى أجريت قبل أيام، حيث فوجئ أنصار وأهل الدكتور ناصف شاكر بخبر وفاته على مواقع السوشيال ميديا خاصة موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.