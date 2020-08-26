وفاة فتاة قبل زفافها بساعات نتيجة تعرضها لسكتة قلبية في بنها.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدينة بنها بالقليوبية، مشهدا حزينا حيث توفت "فتاة عروس" خلال الاستعداد لحفل زفافها، بعد تعرضها لسكتة قلبية مفاجئة، فور استيقاظها من النوم يوم "حنتها" لتلقى بارئها قبل ساعات من حفل زفافها.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تداول نعي للفتاة المتوفاة بشكل كبير بمدينة بنها، فهي إسراء محمد الطالبة في معهد فنى صناعى بشبرا الخيمة، تبلغ من العمر 21 عاما، تعرضت لسكتة قلبية فور استقياظها من النوم يوم حنتها، وعلى الرغم من تقديم الإسعافات الأولية لمحاولة إفاقتها، وتم نقلها لمستشفى بنها الجامعى، إلا أنها توفيت نتيجة تعرضها لأزمة قلبية حادة.

وفي هذا السياق قال رمضان عطية خال الفتاة المتوفاة، أن الفتاة مثلها كمثل أي فتاة كانت تستعد لحفل زفافها الذي كان من المقرر اليوم الأربعاء، إلا أنها عند إيقاظها صباح أمس من قبل أسرتها نظرا لتأخرها في الاستيقاظ، أخبرتهم بأنها تشعر بألم بالجهة اليسرى من الصدر تجاه القلب، فناولها شقيقها كوبا من الماء بعد أن جلست على سريرها، وخرج ليعود لها بعد دقائق ليجدها نائمة مرة أخرى.

وتابع، أن شقيقها حاول إيقاظها أكثر من مرة إلا أن هذا لم يجد نفعا، وعلى الفور تم تقديم الإسعافات الأولية وسرعة نقلها إلى مستشفى بنها الجامعى إلا أنها فارقت الحياة قبل الوصول إلى المستشفى، وذلك قبل ساعات من حفل زفافها التي كانت تنتظره بشوق مثلها كمثل أي بنت في مثل هذه الأيام.

وأقبل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" على الدعوات للفتاة المتوفاة، والسؤال لها بالرحمة والمغفرة، كما لاقى منشورها الأخير بدعوتها لصديقاتها لحفل زفافها الألاف من الدعوات بعد رحيلها.

الدعوات المستمرة لها



العريس



دعوات الأصدقاء لها بالرحمة 2



دعوات الأصدقاء لها بالرحمة



دعوة الفتاة لحفل زفافها