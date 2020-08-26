وأوردت وكالة سبوتنيك أنه بمساعدة الاتحاد السوفيتي السابق، تم تنفيذ 97 مشروعًا كبيرًا في مصر، بما في ذلك السد العالي في أسوان، ومصنع حلوان لأعمال الصلب، ومصنع نجع حمادي للألمنيوم وغيرها .

و شهدت العلاقات بين البلدين نشاطًا متناميًا بشكل سريع خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما تعكسه أرقام التعاون في المجال الاقتصادي.

ووفقًا لبيانات الجمارك الروسية، تجاوز حجم التداول السلعي بين البلدين 4.6 مليار دولار خلال عام 2014، بارتفاع نسبته 80% عما كان عليه في عام 2013 .

و تواصل ارتفاع حجم التبادل التجاري خلال السنوات اللاحقة، ليقفز إلى 7.7 مليار دولار في عام 2018.. وهناك أكثر من 400 شركة روسية في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية.

ووفقًا للسفير الروسي بالقاهرة، جيورجي بوريسينكو، فشركات النفط الروسية الكبرى بما في ذلك "روس نفط" ولوك أويل" و"لادا" تعمل في مصر باستثمارات تتجاوز 7.4 مليار دولار .

وقال بوريسينكو إن الجانبين يحرصان على استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي من المتوقع أن تجذب استثمارات روسية تفوق 7 مليارات دولار، وتوفر نحو 35 ألف فرصة عمل جديدة.

ووفقا للوكالة الروسية للسياحة، زار مصر 2.99 مليون مواطن روسي في عام 2014 بزيادة سنوية نسبتها 35%.

في حين زار روسيا نحو 15 ألف مصري فقط في 2014، وكانت مصر ثاني أكثر الوجهات التي يزورها الروس في الخارج.

وعلى الصعيد السياسي بلغت العلاقات الثنائية ذروتها في فترة الخمسينات والستينات من القرن العشرين حين ساعد الخبراء السوفييت مصر في إنشاء المؤسسات الإنتاجية.

وفي عام 2013، أيدت روسيا ثورة 30 يونيو، وأيدت العودة المصرية إلى الساحة الإقليمية والدولية عقب ذلك.

وشهدت العلاقات السياسية بين البلدين طفرة في أعقاب ثورة 2013، بدأت بتبادل الزيارات بين وزراء الخارجية والدفاع في البلدين، ثم تطورت إلى تبادل الزيارات بين الرئيسين فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي.

وفي مقابلة صحفية قال جيورجي بوريسينكو: "اليوم علاقاتنا تمضي على مسار إيجابي ونريد أن نحافظ عليها على هذا النحو. نريد أن نعمل معًا ونتعاون،

وأردف: "أعتقد أننا شركاء جيدون. لدينا علاقات استراتيجية - في عام 2018 وقع بلدينا اتفاقية لإنشاء شراكة شاملة وتعاون استراتيجي".



وفي الميدان الثقافي ذكرت سبوتنيك أنه قبل عام 1991، ترجمت وكالة حكومية روسية مئات الأعمال الأدبية إلى اللغة العربية، وهي مجلدات كانت متوفرة في السوق المصرية بتكلفة منخفضة.

ويقول بوريسينكو: "نحن ملتزمون جدًا بتعزيز التعاون الثقافي .

