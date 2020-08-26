وزير قطاع الأعمال يؤكد مصر تستهدف زراعة 170 ألف فدان من القطن بالموسم الحالى

كتب أحمد عبد الرحمن

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن المزارع يحصل على 70% من قيمة قطنه المباع عقب الانتهاء من المزاد والمتبقى يحصل عليه بعد أسبوع، لافتاً إلى أن مصر كانت تزرع مليون فدان قطن في فترة الثمانينيات منذ ثلاثين عاما، وتراجعت حتى وصلت إلى 136 ألف فدان عام 2016، ونستهدف زراعة 170 ألف فدان الموسم الحالي من القطن.

وأشار إلى أنه تم فتح مراكز تجميع القطن في الفيوم وبنى سويف، مضيفا أنه سيتم استلام القطن من المزارعين مباشرة ودون وسطاء في مراكز التجميع. وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى، أن الأقطان ستكون معبأة في أكياس وسيتم توفيرها للمزارعين بسعر جيد، مشيرا إلى تمكين المزارع من الحصول على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان التي ترد إلى مراكز التجميع.

وأوضح، أنه سيكون هناك إشرافا للهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن على الأقطان سواء التي ترد إلى مراكز التجميع أو المحالج، مؤكداً أن هناك 50 مركزا لاستلام الأقطان من المزارعين في 4 محافظات، حيث تم الاتفاق على الأسس التي سيجرى على أساسها المزاد، وهناك لجنة لمعاينة القطن لبيان جودته.

ولفت إلى انخفاض استهلاك القطن طويل التيلة من إجمالي الأقطان عالميا إلى 2% وتمثل مصر نسبة 20% من هذه النسبة، موضحاً أن 80% من القطن المصرى سيتم إنتاجه بتكنولوجيا متطورة، كاشفا عن زراعة 250 فدان قطن قصير التيلة شرق العوينات.