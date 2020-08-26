اليوم السابع
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وزير الزراعة يكشف مصر توفقت عالميا بتصدير الموالح.. ونوجه الشكر للفلاح المصرى

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 08:36 م
وزير الزراعة يكشف مصر توفقت عالميا بتصدير الموالح.. ونوجه الشكر للفلاح المصرى وزير الزراعة
كتب أيمن رمضان

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قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه رغم ما يمر به العالم فى ظل جائحة كورونا وتراجع مستوى التجارة العالمية، إلا أن مصر صدرت 3,8 مليون طن، وتابع: "رغم ما يمر به العالم فى ظل جائحة كورونا.. متفوقين على كثير من دول العالم فى الموالح وسلع أخرى".

وأضاف "القصير"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، عبر قناة "ten"، أن الفترة الأخيرة فى عام 2020 فتحنا 10 أسواق جديدة.. منها سوق جنوب إفريقيا لتصدير المانجو المصرية لتصل عدد الأسواق المصرية للحاصلات الزراعية 135 سوقا حول العالم.

وشدد وزير الزراعة، على أن قطاع الزراعة أثبت قدرته على الصمود وتطوير نفسه فى مواجهة الظروف، وتابع: "نوجه الشكر للفلاح والمزارع المصرى، يجب أن نوجه الشكر لمن قام بهذه الزراعة".

وأكد وزير الزراعة، أن مصر أصبح لها اسم كبير فى العالم بفضل حاصلاتها الزراعية، مشدداً على أن ذلك شىء يجب أن نفخر به، وتابع: "نحن تفوقنا على إسبانيا فى الموالح وهى الدولة التى تربعت على عرش العالم فى الموالح".

وفى سياق آخر، قال وزير الزراعة، إن حرص السفير النيوزلاندي أثناء رحلته إلى الإسماعيلية على التقاط صورة تذكارية مع أنواع المانجو المصرية ونشرها عبر حسابه على تويتر، يعد نوعا من أنواع الدعاية وتسويق للمنتج المصرى والإشادة بجودتها.

وكان السفير النيوزلاندي قد حرص أثناء رحلته إلى الإسماعيلية على التقاط صورة تذكارية مع أنواع المانجو المصرية ونشرها عبر حسابه على تويتر.

وقال في التغريدة: "القيام برحلة ليوم واحد من القاهرة إلى الإسماعيلية وفر لي الفرصة لتذوق المانجو الشهير في مصر! هل تعلم أن مصر تمتلك ما يقرب من 100 نوع مختلف من الـMango و تزرعها حيث تكون جاهزة للتصدير منذ 150 عاماً!"، مصحوبة بصورة تذكارية له في أحد أماكن بيع المانجو.

وأثارت تغريدته تفاعلاً كبيرًا بين الأوساط السياسية والدبلوماسية والإعلامية، حيث علق على تغريدته السفير الاسترالي بالقاهرة مطالبًا جريج بهدية من المانجو المصري، الأمر الذي دعا السفير الكندي هو الآخر إلى طلب هدية منها.

ونشرت السفارة النيوزلاندية على صفحتها بتويتر، صورًا للعاملين بها وهم يحتفلون ابتهاجًا بهدية سفيرهم من المانجو المصرية التي جلبها بعد عودته من رحلته.

السفير النيوزلاندي لم يخف حبه للمانجو المصري حتى أثناء حوار صحفي لاحق بعد عودته، وقال لويس: "الرحلة كانت فرصة لتذوق المانجو المصري الشهير واللذيذ".


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