وزير التعليم الفرنسى يحذر من تخلف الطلاب عن موعد دخول الدراسة

كتب : أحمد علوى

شدد وزير التعليم الوطنى الفرنسى جون ميشيل بلانكير، على انه لن يتم السماح لأى طالب الغياب والتخلف عن مواعيد دخول المدارس والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

كما اشار وزير التعليم الفرنسى إلى ان ارتداء الكمامة من المسلمات وان التخلف عن ارتدائها يعرض الطالب للحرمان من دخول المدرسة وبالتالى التغيب عن الدراسة وسوف يتم تطبيق اللوائح والقوانين على المتغيبين عن الدراسة.

وأوضح بلانكير خلال كلمة له، ان هناك اكثر من 12 مليون تلميذ سيعودون إلى مدارسهم، مشيرا إلى اللجوء الفورى إلى إغلاق الفصل او ربما المدرسة بالكامل فى حالة ظهور حالات إيجابية وسط التلاميذ أو المعلمين.

وقال الوزير الفرنسى، "نحن بصدد تطوير الموارد البشرية المحلية، وإن التدريب المستمر للأفراد سيتطور كماً ونوعاً". وأضاف، "بموافقة رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ، أعددنا ميزانية لعام 2021 ستسمح لنا بتخصيص 400 مليون يورو في المتوسط ​​للعام المقبل لتحسين رواتب المعلمين".