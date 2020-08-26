وزير التعليم العالى يوضح حالات يجوز فيها إعفاء الطلاب الراسبين من الرسوم

ماجد تمراز

قال الدكتور خالد عبد العفار، وزير التعليم العالي، إن الدولة تعمل من أجل الصالح العام، مشيرا إلى أن الدولة تعطي المواطن حقه، حيث إن الدولة توفر مجانية التعليم، ولكن ليس من المنطقي أن تعمل الدولة على منح الطالب تعليما مجانيا لمدة 4 سنوات، والطالب ينجح بعد 10 سنوات، وهناك طلاب برسوبهم تضيع على نفسها حق التعليم المجاني.



وأضاف، خلال مداخلة مع نانسي نور ببرنامج "خبر اليوم" الذي يذاع على قناة on، وأن هدف قانون تحصيل رسوم من الراسبين أيضا الحفاظ على الضرائب، وقال: "استغرب ممن يتعاطفون مع طالب مصمم على الفشل، لأن أحد أهداف القانون ده هو حث الطلاب على الاجتهاد من أجل النجاح والمذاكرة".



وقال: "يجوز لرئيس الجامعة أنه يعفي بعض الطلاب من تلك الرسوم في حالة عدم قدرتهم ماديا على دفعها، كمان لو تقدم الطالب بعذر مقبول لمجلس الجامعة يمكن قبول العذر وإعفاءه من تلك الرسوم الخاصة بالرسوب، والغرض من القانون هو إتاحة الفرصة للتعليم الجاد، والعام الدراسي هيبدأ وأرجو من الطلاب أنها تكون عارفة مع بداية العام الدراسي أنها لازم تذاكر عشان تنجح".