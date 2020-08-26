اليوم السابع
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ومن المحتمل مد التنسيق ليوم الخميس..

وزير التعليم العالى يكشف تحمل الطالب 15% من فاتورة التعليم حال رسوبه

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 09:59 م
وزير التعليم العالى يكشف تحمل الطالب 15% من فاتورة التعليم حال رسوبه وزير التعليم العالى
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الدولة تتحمل فاتورة التعليم المجانى، مضيفا أن الطالب يتحمل 15% من فاتورة التعليم في حالة رسوبه، حيث إن الطلاب الذين يفقدون على أنفسهم الحق في مجانية التعليم عليه أن يتحمل نتائج أعماله.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى، أن من يستخدم هذا الحق لا بد أن يكون على قدر المسئولية وأن ينجح، موضحا أن الدولة المصرية تتحمل أموالا طائلة في الأنفاق على الطلاب وفق الدستور، وكفالة التعليم ليست مدى الحياة.  

وتابع وزير التعليم العالى والبحث العلمى: "من مصلحتى أن ينجح الطالب، لأنه مهما تحمل جزءا من تكلفة تكون علينا الخسارة، حيث إن الطالب يكلفنا 80%، وكل حاجة لها قيمة وتحمل"، موضحاً أن مجلس الجامعة يحدد قيمة الرسوم سنويا وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة.

وشدد وزير التعليم العالى، على أن الدولة ملتزمة بتطبيق مجانية التعليم ولكن بشروط عادلة ومتوازنة، موضحا أن التدرج في الرسوم المفروضة على متكررى الرسوب جاء بنسبة عادلة وفقا لكل كلية.

من ناحية أخرى، ذكر وزير التعليم العالى، أنه من المحتمل مد يوم آخر أي حتى الخميس في التنسيق بالجامعات لإعطاء الفرصة للتقدم ومراجعة الرغبات، وإعلان نتيجة المرحلة الأولى يوم الأحد أو الإثنين.

وكشف وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن هناك ضغطا شديدا وإقبالا كثيفا على الالتحاق بجامعة الجلالة، كما أن هناك إقبال كثيف على كلية الطب بها، مضيفًا أن رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى يقرر التكفل بعدد من المنح لطلاب الجامعات الأهلية الدولية، وسيتم الإعلان عن المنح الدراسية في جامعات الجلالة والعلمين والملك سلمان.


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رسوم الرسوب

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