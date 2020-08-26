وزير الاتصالات يكشف تفاصيل رقمنة الخدمة التعليمية فى جميع جامعات مصر

ماجد تمراز

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن بوابة مصر الرقمية هو بوابة تجريبية لإطلاق 3 حزم رقمية بشكل مبدئي، وهم التموين ورخص المركبات والمرور بالتعاون مع وزارة الداخلية، وحزمة رفع الدعاوى المدنية بالتعاون مع وزارة العدل، وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية سيتم إطلاق 360 مكتبا للتوثيق فى مكاتب الشهر العقارى والخدمات الإلكترونية.



وأضاف، خلال مداخلة مع نانسي نور ببرنامج "خبر اليوم" الذي يذاع على قناة on، أن ما حدث يكشف التناغم بين أجهزة الدولة ووزاراتها وهيئاتها، وهو ثمرة التعاون بين وزارات التموين والداخلية والعدل والاتصالات والنيابة العامة والتنمية المحلية، وهي خطوات هامة لعمل نقلة نوعية في الحياة الرقمية في مصر.



وأوضح، أنه تم إطلاق مشروع تجريبي لتقديم خدمات في بورسعيد، وبلغت بنهاية العام الماضي 155 خدمة، وسيتم تعميمها في باقي محافظات الجمهورية، والوزارة مستمرة للحفاظ على استقرار ونجاح الخدمات التي تقديمها وزيادتها في الفترة القادمة، والموقع متوفر باللغة العربية الآن وربما يتم إضافة لغات أخرى عليه الفترة القادمة، مشيرا إلى أن الخدمة عليه مؤمنة بالكامل بأحدث التقنيات، حيث تجدد البيانات وتراجع بشكل دقيقة باستمرار.



وقال إن هناك عددا من المشروعات الكبرى التي سيتم افتتاحها الفترة القادمة، وأبرزها مشروع بالتعاون مع التعليم العالي ويشمل رقمنة الجامعات الحكومية بالكامل خلال العام القادم، وهذا المشروع سيميكن العملية التعليمية بالكامل، وسيتضمن تطوير المواد الدراسية وتداولها تكنولوجيا، وكل العمليات الجامعية ستتم من خلال نظم تكنولوجية ورقمية، وتم البدء في تنفيذه على أن يبدأ العمل في العام القادم.