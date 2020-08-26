وزير الاتصالات يكشف تفاصيل إطلاق خدمات مصر الرقمية وكيفية الاستفادة منها

كتب رامى محيى الدين

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "أطلقت اليوم خدمة مصر الرقمية بشكل تجريبى ووارد أن يظهر بعض ما يحتاج إلى تعديل أو تدعيم، ثم نعلن عن إطلاقها بشكل دائم". وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد مصطفى شردى ببرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة: العام الماضى أطلقنا الخدمة في بورسعيد بدأت ببعض الخدمات، واليوم أعلنا عن نفس المنصة ولكن لمصر كلها وتحوى عدة خدمات؛ منها المرور فعندما يدخل المواطن الرقم القومى يظهر له النظام نوع السيارة وموعد التجديد".

وتابع قائلا: "أما الحزمة الثانية فهى خدمة خدمات التوثيق بالتنسيق مع وزارة العدل ويتمم المواطن كل الإجراءات على الإنترنت وسداد الرسوم ثم يذهب إلى المكتب الذى يختاره في اليوم الذى يختاره للتحقق من الشخصية، وتتكامل في هذه الخدمة وزارة الاتصالات والعدل والتنمية المحلية، كما تتضمن تحديث الدعوى المدنية ويستطيع المحامون أن يرفعوا الدعاوى من خلال النظام، أما الحزمة الثالثة بالتعاون مع وزارة التموين وما يتعلق ببطاقات التموين".



وأكمل: "المنظومة بدأت على الإنترنت تليها تطبيقات على الموبايل، وستتوالى تقديم خدمات مصر الرقمية بمكاتب البريد بدون أي تكلفة إضافية أو مراكز الاتصال إذا أردت عدم النزول من المنزل المساعدة ليس عليها أي رسوم ولكن الخدمات عليها رسوم، الناس تثق في النظام بالتدريج".