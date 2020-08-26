اليوم السابع
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وزير الاتصالات يعلن تطوير 361 مكتب توثيق مميكن وافتتاحها سبتمبر المقبل

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 01:51 م
وزير الاتصالات يعلن تطوير 361 مكتب توثيق مميكن وافتتاحها سبتمبر المقبل عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كتبت هبة السيد

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كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن الوزارة ستقوم بالتعاون مع وزارة النقل بافتتاح 361 مكتب توثيق مميكن في سبتمبر بعد تطويرهم 50% منهم تتبع وزارة العدل و30% تتبع هيئة البريد و20% تتبع مراكز خدمة المواطنين. 
 
وكان وزيرا العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد شهدا توقيع بروتوكولي تعاون بين الوزارتين, في إطار مواكبة توجه الدولة للتحول الرقمي بصفة عامة وتطوير وتحديث آليات تسجيل الملكيات والتوثيق بصفة خاصة، واتساقاً مع خطة وزارة العدل في التيسير وتطوير إجراءات حصول المواطنين على خدمات الشهر العقاري والتوثيق، والجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية وجعل البريد المصري منفذا لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية. 
 
وتضمن البروتوكول الأول إضافة 79 منفذاً بريدياً على مستوى الجمهورية، لتقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بعدة محافظات؛ والجدير بالذكر أن هذا البروتوكول جاء إلحاقاً للبروتوكول الذي سبق وأن تحرر بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتاريخ 30/1/2019، وأتاح للمواطنين 30 منفذاً بريدياً، ليكون إجمالي تلك المكاتب 109 منفذاً بريدياً على مستوى الجمهورية. 
 
بينما انصب البروتوكول الثاني حول ميكنة منظومة الشهر العقاري والتوثيق، وذلك عن طريق تطوير التطبيقات الخاصة بإجراءات الشهر العقاري، والخدمات التي تتم على المحررات بعد شهرها، وإضافة خدمة الترجمة، وربط مكاتب الشهر العقاري بالجهات الحكومية الأخرى وتطوير المرحلة الأولى من مشروع السجل العيني الزراعي، وما يستجد بخصوص السجل العيني الحضري والارتقاء بمنظومة العمل بالمكاتب الرئيسية بالمصلحة وفروع التوثيق، مع تنمية الموارد البشرية والفنية للعاملين في مصلحة الشهر العقاري.
 

وزير الاتصالات

البريد

مكاتب التوثيق

وزارة العدل

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