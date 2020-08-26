اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أغسطس 2020 08:54 م
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وزير الاتصالات يؤكد مشروع "خدمات مصر الرقمية" هدفه التيسير على المواطنين

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 08:54 م
وزير الاتصالات يؤكد مشروع "خدمات مصر الرقمية" هدفه التيسير على المواطنين وزير الاتصالات
كتب أيمن رمضان

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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن خدمات مصر الرقمية مشروع مصرى عملاق تتضافر فيه كافة أجهزة الدولة وتعد الوزارة جزءا منه، يهدف إلى تيسير الخدمات على المواطنين، وتابع: "التعليم والتدريب عن بعد، ومراقبة الأداء من خلال وسائل رقمنة جزء من هذا المشروع إلى جانب الخدمات الحكومية".

وأضاف "طلعت"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، عبر قناة "ten"، أن خدمات مصر الرقمية أطلقت اليوم بشكل تجريبى، ولكن الخدمات الحكومية هى ما تتطلب بعض الوقت لشمولها، لافتاً إلى أنها إقامة دعوة عبر مصر الرقمية أمر متاح دون أن يتكبد المحامى عناء الذهاب للمحكمة وإضاعة الوقت.

وكشف وزير الاتصالات، عن أن الخطوة الثانية من المشروع هو إتاحة تطبيق عبر الهاتف المحمول، وتابع: "تحويل خدمة مصر الرقمية لمكاتب البريد من أجل خدمة المواطنين، بينما الخطوة الرابعة ستتحول الخدمة إلى مراكز الاتصال من أجل حصول المواطنين على الخدمة حال عدم قبولهم التعامل مع التكنولوجيا".

كان قد أكد وزير الاتصالات أن "المنظومة بدأت على الإنترنت تليها تطبيقات على الموبايل، وستتوالى تقديم خدمات مصر الرقمية بمكاتب البريد بدون أي تكلفة إضافية أو مراكز الاتصال إذا أردت عدم النزول من المنزل المساعدة ليس عليها أي رسوم ولكن الخدمات عليها رسوم، الناس تثق في النظام بالتدريج".


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