وزير الأوقاف: صوم عاشوراء من السنن المؤكدة وأكثروا من الدعاء برفع البلاء

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن صوم يوم عاشوراء من السنن المؤكدة، وأن أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان صيام شهر الله المحرم، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : "أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرِ اللهِ المُحَرَّم" ، وقد خُصَّ يوم العاشر منه – يوم عاشوراء- بمزيد من الفضل، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : "صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاء أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنَّهُ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ "، ويستحب أيضًا صيام يوم قبله، أو يوم بعده، أو يوم قبله ويوم بعده .

وتابع جمعة فى بيان اليوم:"علمًا بأن يوم التاسع من المحرم هو غدًا الجمعة الموافق 28 / 8 / 2020م، وأن يوم عاشوراء هو يوم السبت القادم الموافق 29 / 8 / 2020م، وأن يوم الحادى عشر من المحرم هو يوم الأحد الموافق 30 / 8 / 2020م فمن صام يوم التاسع ويوم العاشر فبها ونعمت.

وأضاف وزير الأوقاف:"ومن صام يومي العاشر والحادي عشر فبها ونعمت ، ومن صام الأيام الثلاثة : التاسع والعاشر والحادي عشر فقد بلغ أعلى درجات الفضل ، وهذه أيام مباركة يستحب فيها الإكثار من الدعاء ، فأكثروا فيها من الدعاء برفع البلاء ، نسأل الله العلي العظيم التوفيق والقبول ، كما نضرع إليه سبحانه في هذه الأيام المباركة أن يعجل برفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.