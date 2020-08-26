وزير إعلام اليمن يعتبر الحوثيين والقاعدة وجهان لعملة واحدة بعد تفجير البيضاء

كتب محمد عبد العظيم

أكد معمر الإريانى وزير الإعلام اليمنى، إن تفجير الحوثيين لمركز صحي بالبيضاء، يثبت أنهم والقاعدة وجهان لعملة واحدة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان الإريانى قد أكد فى تصريحات سابقة، أن ميليشيات الحوثي لم تخض قط أي معارك مع "العناصر الإرهابية منذ انقلابها حتى اليوم"، بل أطلقت سراح عدد منهم من السجن بعد سيطرتها على صنعاء.

وأشار في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر إلى أن محاولات الحوثيين صناعة انتصارات إعلامية عن "مواجهات مع القاعدة وداعش" هي محض خداع للرأي العام، ومحاولة لتحسين صورتها خارجيا، "والتغطية على فضيحة تنسيقها الميداني مع الجماعات الإرهابية، التي تكشفت بوضوح في المعارك الدائرة بين الشرعية والميليشيات في البيضاء.