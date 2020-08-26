وزيرة الصناعة تجتمع مع شركات التعدين للتعرف على مشاكل القطاعات وحلها

كتبت سماح لبيب

تعقد نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اجتماعات متتالية مع الشركات الصناعية من مواد البناء على اختلاف تخصصاتها وأعضاء المجالس التصديرية، للتعرف على مشاكل كل قطاع والسعى إلى حلها ، وذلك فى سبيل تحقيق استراتيجية زيادة الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة والتى تسعى إليها القيادة السياسية ، على أن تبدأ الخميس المقبل باجتماع مع شركات التعدين أعضاء المجلس التصديرى لمواد البناء.

وقال سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية والحراريات ، فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع " ، إن المجلس التصديرى لمواد البناء يضم قطاعات عديدة وكبيرة ومنها الحديد والأسمنت والسيراميك وشركات التعدين والزجاج وغيرها من شركات قطاع مواد البناء التى طالبت من وزيرة الصناعة عقد اجتماعات خاصة لكل قطاع حتى يتم طرح المشاكل التى تواجه كل قطاع صناعى على حدى والعمل على حلها ، وهو ما وفقت عليه الوزيرة وتبدأ فى تنفيذة خلال الأيام المقبلة وبدأت اعتبارا من الخميس المقبل بشركات التعدين التى لديها مشاكل فى مشروع القانون الجديد بزيادة رسوم التعدين إلى أضعاف الحالية وسيتم طرح المشكلة والتفاوض مع الوزيرة لايجاد حلول لها .

وأضاف نعمان ، أن زيادة الصادرات المصرية تتعلق بإزالة كافة العقبات التى تواجه القطاع الصناعى حتى نستطيع تعويض التراجع الذى حدث منذ بداية أزمة كورونا ، والسعى قدما مع كافة الأسواق العالمية بزيادة التصدير خاصة بعد فتح الكثير من الأسواق خلال الفترة المقبلة ، لافتا إلى أن أزمة الطاقة تم عرضها كثيرا على وزيرة الصناعة ووعدت بمناقشتها مع الحكومة فى اجتماعات لجنة الطاقة برئاسة مجلس الوزراء ، حيث يعتبر تخفيض سعر الغاز هو أولى المطالب الذى تسعى اليها كافة الشركات ليصل إلى 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلا من 4.5 دولار المطبق حاليا .

وتابع ، إن الأسبوع المقبل ستتوالى اجتماع قطاعات مواد البناء مع الوزيرة ومنها الحديد والصلب وشركات الأسمنت من المصدرين أعضاء المجلس التصديرى لمناقشة أهم مشاكلهم .