وزيرة الدفاع الفرنسية: 3 مقاتلات رافال وفرقاطة ومروحية تشارك بمناورات المتوسط

كتب محمد عبد العظيم

أكدت فلورانس بارلي وزيرة الدفاع الفرنسية، أن 3 مقاتلات رافال وفرقاطة ومروحية تشارك بمناورات المتوسط، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت وزارة الدفاع اليونانية، قد أعلنت اليوم الأربعاء عن إجراء تدريبات عسكرية مشتركة بين اليونان وقبرص وايطاليا وفرنسا في شرق المتوسط.

ومن جانبه اكدت سفيرة فرنسا لدى قبرص إيزابيل دومون، قبل مغادرة منصبها فى نيقوسيا إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يكون أكثر تواجداً في منطقة شرق البحر المتوسط، وذكرت دومون في تصريحات أدلت بها الثلاثاء، عقب اجتماع عقدته مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس أن البحر المتوسط يجب أن يصبح مرة أخرى منطقة تعاون وأن يتوقف عن كونه منطقة توتر كما هو الحال اليوم، حسبما أوردت صحيفة (سايبرس ميل) القبرصية.

وأشارت السفيرة الفرنسية إلى أن جهود بلادها كانت تعمل على تحقيق هذا الهدف، لكنها أوضحت أن هناك حاجة إلى مزيد من التواجد الأوروبي من أجل فعل ذلك.

وأضافت أن الوضع في شرق البحر المتوسط ​​على وجه الخصوص وكذلك البحر المتوسط ​​بأكمله ليس كما ينبغي أن يكون، لافتةً إلى أن المنطقة كانت خلال تاريخها موقعًا للتعاون والتبادل التجاري والسياسي بين كل الدول.

وأكدت السفيرة أن شرق البحر المتوسط​​ أصبح الآن مكانًا للتوترات وينبغي الخروج من هذا الوضع، وهو ما تحاول فرنسا فعله ولكنها تحتاج إلى المزيد من الجهد من جانب الاتحاد الأوروبي لتحقيق ذلك.