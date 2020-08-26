وزيرة التجارة تطالب "بكين" بإنهاء إجراءات نفاذ الرمان المصري للسوق الصينى

تلقت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة اتصالاً هاتفياً من لياو ليتشيانج، سفير الصين بالقاهرة ، حيث تناول الاتصال سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتذليل العقبات لزيادة التدفقات التجارية بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة ، وقد شارك فى المحادثة الدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري.

وقالت الوزيرة، إن مصر والصين تتمتعان بعلاقات استراتيجية وسياسية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين خاصةً في ظل العلاقات القوية وتوافق الرؤى القائم بين القيادات السياسية بالبلدين، مشيرةً إلى حرص الوزارة على دعم التعاون المشترك بين مصر والصين وذلك فى إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التى تربط البلدين.

وأوضحت جامع أن الاتصال بحث أطر الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والصين والانتقال بها إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع حجم العلاقات القوية بين البلدين.

ولفتت الوزيرة إلى أن تبادل الزيارات الرئاسية واللقاءات بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الصينى شى جين بينج والتى بلغت 14 لقاءً حتى الأن قد ساهمت في إحداث طفرة كبيرة فى مجال التعاون الاقتصادى، وساهمت فى تفعيل العمل المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

كما طالبت وزيرة التجارة الجانب الصيني بأهمية الإسراع في إنهاء إجراءات نفاذ الرمان المصري إلى السوق الصينى خاصةً وأن المحاصيل الزراعية المصرية تحظى بقبول كبير لدى المستهلك الصيني حيث سبقت الموافقة على نفاذ محاصيل البرتقال والعنب والفراولة المجمدة وبنجر السكر إلى السوق الصينى، مشيرةً إلى أن الجانب المصري سيقوم بالتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بموافاة الجانب الصيني بقائمة جديدة من الحاصلات الزراعية المصرية المطلوبة في السوق الصيني.