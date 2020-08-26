اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أغسطس 2020 03:36 ص
خالد صلاح
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وزيرا خارجية كندا والصين يبحثان التعاون العالمى لمواجهة كورونا

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 03:00 ص
وزيرا خارجية كندا والصين يبحثان التعاون العالمى لمواجهة كورونا وانج يي وزير الخارجية الصينى
أ ش أ

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ناقش وزير الخارجية الكندي، فرانسوا-فيليب شامبين، مع نظيره الصيني، وانج يي، تطورات مواجهة جائحة "كورونا"، وأهمية التعاون العالمى فى هذا الإطار.

وذكر بيان صادر من وزارة الخارجية الكندية أن الوزير شامبين التقى بنظره الصينى فى العاصمة الإيطالية روما فى إطار جولته الخارجية الأولى له منذ الجائحة.

وناقش الوزيران أهمية التعاون العالمى فى مواجهة جائحة كوفيد-19، بما فى ذلك البحث عن لقاح والتعافى بعد الجائحة.

وأثار الوزير شامبين مجددا قضيتى الكنديين مايكل كوفريغ ومايكل سبافور المحتجزين فى الصين ودعوة بكين إلى الإفراج الفورى عن الرجلين.

 

 


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