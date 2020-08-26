وداعًا للورق.. مصر تدخل عصر الخدمات الرقمية (إنفو جراف)

أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في مؤتمر صحفي، عن إطلاق خدمات "مصر الرقمية" تجريبيا على مستوى الجمهورية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد، تتضمن 70 خدمة رقمية بخدمات التموين والتوثيق، وتجديد رخص المركبات والقيادة، بالإضافة إلى خدمات رفع الدعاوى القضائية عبر منصة مصر الرقمية دون الحاجة للذهاب للمحكمة.

كما كشف الوزير عن إطلاق تطبيق عبر الموبايل خلال أسابيع يمكن المستخدمين أيضا من الحصول على الخدمات المرقمنة، حيث تتعدد منافذ تقديم الخدمات إلكترونيا.











